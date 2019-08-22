人民銀行早前改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，郵儲行（０１６５８）董事長張
金良表示，考慮到目前貸款市場化定價水平已經很高，認為對銀行業淨息差影響可控。
張金良指，今次改革是國內利率市場化重要里程碑。據過去經驗，銀行業淨息差在市場化利
率改革初期會受壓，每間銀行所受影響要視乎其資產負債結構而定，強調該行有信心保持淨息差
較同業領先的優勢。《香港經濟日報》
22/08/2019 08:23
【人行新招】郵儲行：ＬＰＲ形成機制改革，銀行業淨息差影響可控
人民銀行早前改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，郵儲行（０１６５８）董事長張
金良表示，考慮到目前貸款市場化定價水平已經很高，認為對銀行業淨息差影響可控。
張金良指，今次改革是國內利率市場化重要里程碑。據過去經驗，銀行業淨息差在市場化利
率改革初期會受壓，每間銀行所受影響要視乎其資產負債結構而定，強調該行有信心保持淨息差
較同業領先的優勢。《香港經濟日報》
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