【人行新招】郵儲行：ＬＰＲ形成機制改革，銀行業淨息差影響可控

人民銀行早前改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，郵儲行（０１６５８）董事長張

金良表示，考慮到目前貸款市場化定價水平已經很高，認為對銀行業淨息差影響可控。

張金良指，今次改革是國內利率市場化重要里程碑。據過去經驗，銀行業淨息差在市場化利

率改革初期會受壓，每間銀行所受影響要視乎其資產負債結構而定，強調該行有信心保持淨息差

較同業領先的優勢。《香港經濟日報》

