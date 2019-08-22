市區新住宅地供應減少，舊樓重建成為重要供應來源之一。有發展商最近以６７６８﹒５萬
元購入嘉善街及博文街舊樓８伙。
新買家為顯赫發展有限公司，註冊董事為田生地產人士黃琬涴及潘繼昌，多次為發展商進行
收購。恆地（０００１２）近年積極擴展大角咀版圖，消息指，是次為恆地收購呼聲最高。
《香港經濟日報》
22/08/2019 08:41
【本港樓市】發展商６７６９萬元收購大角咀舊樓８伙，恒地呼聲高
市區新住宅地供應減少，舊樓重建成為重要供應來源之一。有發展商最近以６７６８﹒５萬
元購入嘉善街及博文街舊樓８伙。
新買家為顯赫發展有限公司，註冊董事為田生地產人士黃琬涴及潘繼昌，多次為發展商進行
收購。恆地（０００１２）近年積極擴展大角咀版圖，消息指，是次為恆地收購呼聲最高。
《香港經濟日報》
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