《經濟通通訊社２２日專訊》中海外（００６８８）公布截至６月底的中期業績，中期純利
２４９﹒４億元，按年上升７﹒４％，每股基本盈利２﹒２８元，派中期息每股４５仙。
期內收入９３３﹒８億元，按年上升５﹒４％，經營溢利３６６﹒１億元，按年升２﹒４％
。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
22/08/2019 12:22
中海外（６８８）中期多賺７％至２４９﹒４億元，中期息４５仙
《經濟通通訊社２２日專訊》中海外（００６８８）公布截至６月底的中期業績，中期純利
２４９﹒４億元，按年上升７﹒４％，每股基本盈利２﹒２８元，派中期息每股４５仙。
期內收入９３３﹒８億元，按年上升５﹒４％，經營溢利３６６﹒１億元，按年升２﹒４％
。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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