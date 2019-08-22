《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園（０２００７）公布截至６月底止半年業績，純利按年
增２０﹒８％至１５６﹒４億元（人民幣．下同），每股賺０﹒７３元，派中期股息每股
２２﹒８７分（可以股代息）。
期內，集團實現總收入增５３﹒２％至２０２０﹒１億元，毛利增約５６﹒９％至
５４８﹒６億元。淨利潤增長約４１﹒３％至２３０﹒６億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
22/08/2019 12:14
《神州民企》碧桂園半年多賺兩成至１５６億人幣，派２２﹒８７分
《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園（０２００７）公布截至６月底止半年業績，純利按年
增２０﹒８％至１５６﹒４億元（人民幣．下同），每股賺０﹒７３元，派中期股息每股
２２﹒８７分（可以股代息）。
期內，集團實現總收入增５３﹒２％至２０２０﹒１億元，毛利增約５６﹒９％至
５４８﹒６億元。淨利潤增長約４１﹒３％至２３０﹒６億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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