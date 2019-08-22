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即市新聞

22/08/2019 11:17

【修例風暴】匯豐、渣打及東亞登廣告反對暴力，籲以溝通解決分歧

　　《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐（００００５）、渣打（０２８８８）及東亞銀行
（０００２３）今日在本港多份報章刊登廣告，反對社會暴力行為，並呼籲社會各界以溝通解決
分歧，維護香港國際金融中心地位。

＊匯豐呼籲以溝通解決分歧＊

　　匯豐以「匯豐呼籲以溝通解決分歧」為題，指該行自１８６５年開業至今已１５４年，與香
港一起成長，共創繁榮，並以香港為發展亞太業務的基地。匯豐非常關注近期發生的社會事件，
並強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序的行為。
　　匯豐又指，社會穩定和沉著應對各種挑戰的特質一直是香港賴以成功的基石。維持法治對香
港獨特的國際金融中心地位不可或缺，所以全力支持以和平方式尋求解決之道。香港與匯豐的發
展在過去息息相關，在未來亦復如是。期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟的
未來作出貢獻。

＊渣打及東亞齊聲反對暴力，渣打指維護香港國際金融中心地位＊

　　至於渣打的廣告則以「反對暴力，恢復秩序，維護香港國際金融中心地位」為題。渣打指，
該行扎根香港１６０年，熱愛這個充滿活力和拼勁的城市，反對一切暴力衝擊，促請大眾合力讓
社會盡快恢復和平安寧，堅決擁護「一國兩制」，支持特區政府有效維持社會秩序和安全。
　　渣打又指，香港作為國際金融中心擁有優秀高效、信譽良好的營商環境，吸引許多跨國企業
來港發展，該行深信唯有在和平理性的氣氛下，才能締造良好溝通環境，解決目前分歧，為香港
開拓美好前景。
　　東亞的廣告則以「反對暴力，守護法治，提振經濟，共建和諧」１６個字作呼籲。（ｂｉ）

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