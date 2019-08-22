《經濟通通訊社２０日專訊》中電信（００７２８）公布截至今年６月底止中期業績，期內
溢利按年升２﹒５％至１３９﹒０９億元（人民幣．下同），每股基本淨利潤０﹒１７２元，不
派中期息。
期內，經營收入達到１９０４﹒８８億元，其中服務收入為１８２５﹒８９億元，按年升
２﹒８％。
ＥＢＩＴＤＡ為６３２﹒８７億元，按年升１３﹒３％。ＥＢＩＴＤＡ率為３４﹒７％。
（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
22/08/2019 12:18
中電信（０７２８）中期盈利１３９億元人幣升３％，不派中期息
《經濟通通訊社２０日專訊》中電信（００７２８）公布截至今年６月底止中期業績，期內
溢利按年升２﹒５％至１３９﹒０９億元（人民幣．下同），每股基本淨利潤０﹒１７２元，不
派中期息。
期內，經營收入達到１９０４﹒８８億元，其中服務收入為１８２５﹒８９億元，按年升
２﹒８％。
ＥＢＩＴＤＡ為６３２﹒８７億元，按年升１３﹒３％。ＥＢＩＴＤＡ率為３４﹒７％。
（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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