震雄（０００５７）：並無計劃考慮任何私有化方案

《經濟通通訊社２２日專訊》震雄（０００５７）公布，注意到新聞報道猜測，澄清公司並

無計劃考慮任何私有化方案，亦無任何有關方案提呈予董事會。

《明報》今日報道引述消息指，震雄大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現意見

分歧。（ｈｌ）

