《經濟通通訊社２２日專訊》震雄（０００５７）公布，注意到新聞報道猜測，澄清公司並
無計劃考慮任何私有化方案，亦無任何有關方案提呈予董事會。
《明報》今日報道引述消息指，震雄大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現意見
分歧。（ｈｌ）
22/08/2019 12:36
震雄（０００５７）：並無計劃考慮任何私有化方案
《經濟通通訊社２２日專訊》震雄（０００５７）公布，注意到新聞報道猜測，澄清公司並
無計劃考慮任何私有化方案，亦無任何有關方案提呈予董事會。
《明報》今日報道引述消息指，震雄大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現意見
分歧。（ｈｌ）
|FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
|生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
|生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰