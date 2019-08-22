【本港樓市】美聯：今年新盤單位愈細賣得愈多

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯物業指出，本月新盤銷售雖然有所放緩，但迄今仍售出超

過６００個單位，若連同今年首７個月合計，新盤單位（包括全新盤及貨尾）共售出超過

１﹒３５萬伙，佔去年全年逾８成半。值得留意，今年售出的新盤單位中，面積愈細，賣得愈多

，而細單位銷售最多的地區是九龍城區

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，不包括村屋

物業以及部分特殊個案等之下，今年截至８月２１日新盤單位（包括全新盤及貨尾）共售出

１３５６５伙。當中實用面積４００平方呎或以下單位售出５６２８伙（佔約４１﹒５％）；實

用面積逾４００至６００平方呎售出４４４０伙（佔約３２﹒７％）；逾６００至１０００平方

呎單位售出２６６４伙（佔約１９﹒６％）；至於餘下約６﹒１％為逾１０００平方呎單位，錄

８３３伙。由此可見，今年售出的新盤單位中，面積愈細，賣得愈多。



＊４００呎或以下單位平均實呎近２萬元＊



若以年內迄今售出１３５６５個新盤單位按實用面積劃分後，再計算其呎價，當中實用面積

４００平方呎或以下單位的平均實用呎價錄約１﹒９５萬元，比起實用面積逾４００至６００平

方呎平均約１﹒６萬元高出逾２成；亦較逾６００至１０００平方呎單位平均逾１﹒７１萬元高

出近１４％。（ｃｌ）

