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即市新聞

22/08/2019 18:50

《再戰明天》美團點評和招行派業績，鮑威爾於銀行家年會上演說

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），美聯儲主席鮑威爾於銀行家年會上發表演說
；美國公布７月新屋銷售。

＊美聯儲主席鮑威爾於銀行家年會上發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加
一場小組討論會，主題為「大到不能倒：我們何去何從？」
　　明晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾於「杰克森霍爾經濟政策研討會：貨幣政策的挑戰
」發表演說。

＊日本公布７月通脹率＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月消費者物價指數，年率料由０﹒７％下跌至
０﹒６％。
　　１：００ｐｍ，新加坡公布７月核心消費者物價指數，年率料由１﹒２％降至１％；消費者
物價指數年率料由０﹒６％跌至０﹒５％。　　　
　　４：００ｐｍ，台灣公布７月工業生產，年率跌幅料由０﹒３９％擴大至０﹒６％。

＊美國公布７月新屋銷售＊

　　８：３０ｐｍ，加拿大公布６月零售銷售，月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％。
１０：００ｐｍ，美國公布７月新屋銷售，料由６４﹒６萬升上６４﹒９萬；月率料由７％驟降
至０﹒５％。

＊美團點評和招商銀行派業績＊

　　在本港，明日嘉利國際（０１０５０）和翠華控股（０１３１４）等開股東會。
　　公布業績的公司有：江蘇寧滬高速公路（００１７７）、中策集團（００２３５）、中國石
油化工股份（００３８６）、浙江滬杭甬（００５７６）、恆大健康（００７０８）、中國忠旺
（０１３３３）、鴻福堂（０１４４６）、瑞聲科技（０２０１８）、金風科技（０２２０８）
、中國財險（０２３２８）、中航科工（０２３５７）、美團點評－Ｗ（０３６９０）、
招商銀行（０３９６８）和碧桂園服務（０６０９８）等。（ｈｏ）

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