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即市新聞

22/08/2019 15:46

【地皮截標】屯門蚊型住宅地明截標，估值１﹒８億至２﹒３億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》屯門景秀里與景峰徑交界蚊型住宅地將於明日（２３日）截標
，若不計低密度住宅地，該地皮為２０１４年以來政府賣地中可建樓面最小的純住宅地，地盤面
積僅１﹒１４萬平方呎，最高可建樓面面積３﹒７６萬平方呎。綜合市場估計，每呎樓面地價由
４８００至６０００元，預料總值則約１﹒８億至２﹒３億元。
　　華坊諮詢評估高級董事梁沛泓估計，該地皮樓面地價每方呎４８００至５０００元，可售
１﹒８至１﹒９億元。他認為，由於地皮可建樓面較小，建築成本預計高約１０％，能提供的會
所設施亦有限，另外地皮位於景峰徑盡頭，步行至輕鐵景峰站約需５分鐘，雖交通不太方便，但
落成後可享開揚景觀。他亦提到，３月招標的元朗大旗嶺蚊型地反應冷淡，只有４間財團入標，
料對今次發展商的入標價帶來負面影響。
　　中原測量師行高級經理吳庭琛表示，是次招標的地皮規模不大，投資金額及風險相對不高，
加上近年區內新盤銷情理想，相信是次地皮將吸引不少中小型發展商入標競投，不過近期中美貿
易戰進展及本地政局不穩，後市充滿不確定性，預計發展商出價會較保守，地皮每呎樓面地價料
約５５００元，總值約２﹒０５億元。
　　美聯測量師行董事林子彬則認為，招標的地皮規模及投資額較細，因此料受中小型發展商及
財團垂青，地皮估值約１﹒８７８億元，每呎樓面地價估值約５０００元。林子彬指，該地皮屬
賣地表內較罕有的小型住宅地，而且景秀里一帶不乏新盤及大型發展商項目銷情不俗，故是次推
出的地皮亦可望吸引發展商參與競投，尤其是難以在市場覓地的中小型發展商垂青，料可興建小
型單位為主的單幢式物業，迎合上車客需求。（ｋｙ）

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