【企業盈警】中國派對文化料上半年由盈轉虧，營業額大幅下降等致

《經濟通通訊社２２日專訊》中國派對文化（０１５３２）發盈警，預期截至今年６月底止

六個月期間將錄得公司權益持有人應佔虧損，而去年度同期則錄得溢利。董事會認為上述轉盈為

虧狀況主要由於中美長期貿易糾紛以及中美貿易談判結果不確定導致營業額大幅下降，從而導致

物業、廠房及設備確認減值虧損所致。（ｋｙ）

