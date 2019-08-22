《經濟通通訊社２２日專訊》亞太資源（０１１０４）發盈喜，集團於本年度之年度業績預
期錄得純利為不少於５﹒５億元，去年度純利則為約３﹒２８億元。預期本年度錄得純利主要是
由於回撥集團於其中一間聯營公司投資之賬面值減值虧損所致。（ｋｙ）
22/08/2019 18:29
【企業盈喜】亞太資源（１１０４）料年度純利不少於５﹒５億元
《經濟通通訊社２２日專訊》亞太資源（０１１０４）發盈喜，集團於本年度之年度業績預
期錄得純利為不少於５﹒５億元，去年度純利則為約３﹒２８億元。預期本年度錄得純利主要是
由於回撥集團於其中一間聯營公司投資之賬面值減值虧損所致。（ｋｙ）
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