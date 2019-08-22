【國泰風波】國泰警告員工濫用社交媒體可能違反中國當局規定

《經濟通通訊社２２日專訊》國泰航空（００２９３）提醒員工稱，濫用社交媒體平台可能

違反中國當局的規定。國泰在發送給員工的信息中表示，在社交媒體上發布、回覆和分享支持反

政府抗議活動的內容可能違反中國民航總局本月向該公司提出的要求，任何違反規定的行為都將

遭到調查並迅速解決。

通知表示，員工應始終謹慎對待使用社交媒體的方式，或與自己的工作、他人和公司的福祉

相關。任何參與非法活動的員工都將接受調查程序，這可能導致工作合約終止。（ｂｉ）

