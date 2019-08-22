【減息在即】聯儲局７月會議紀錄曾討論大幅度減息

《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局７月會議紀錄顯示，委員在減息問題上存在嚴重分歧，

有兩名行長支持維持利率不變，亦有兩名與會者希望減息５０點子，但委員一致認同不希望給予

外界留下儲局將進一步減息的印象。

上月聯儲局宣布減息２５個點子，會議紀錄顯示投票支持減息的委員認為下調利率是要防範

經濟減速、通脹過低以及貿易戰不確定性導致商業投資進一步減少。

聯儲局內部的分歧令市場感到意外，顯示儲局並不急於像總統特朗普所要求般的大幅度減息

，同時委員亦對全球經濟放緩、貿易緊張局勢及通脹遲滯感到擔憂。（ｍｎ）

