《策略縱橫－陳寶明》澳洲經濟增長放慢

《策略縱橫》股市經歷了五窮六絕七翻身，踏入八月，美聯儲局減息２５點子和中美貿易談

判有了轉機，但是擔心全球經濟衰退，令股市由歷史高位回落，債券孳息曲線繼續倒掛，令市場

更擔心經濟衰退逼近眉睫，令人擔心熊市就快來臨，投資者要謹慎小心。

現在要看大氣候，貿易戰和貨幣貶值戰格局已逐漸形生，環球經濟正在放慢，就算美國、德

國、日本和中國的經濟動力亦正在放緩，這從經理採購指數、工業生產和貿易數字可以見到。很

多國家的中央銀行正陸續減息，甚至有國家聲言未來需要用量化寬鬆政策去刺激經濟，例如澳洲

。在這樣環境下，投資者不是追求資本增值，而是保本為上，投資者見到環球股市下跌，中長期

債券價格大升，孳息曲線倒掛。聯儲局和其他央行減息是反映經濟差而被逼行動，企業盈利前景

轉差，在消息市下，市投資股市是要衡量風險，是和大炒家鬥快行動，每次減息，就是沽售股票

套取現金的好時機。退休基金正大量吸納長期債券，以避險為主，他們不計較利息低企，都以保

本為主。短期股市有機會反覆向下，就算基金喜愛長期持有的長和及匯豐亦被沽售。現時策略應

以保本為主，多持債券黃金基金和公用股收息，避能源和礦業股。迴避新興市場，特別

是南美，阿根廷可能爆煲，禍及鄰國。

最近有很多朋友對澳洲有了興趣，想瞭解更多，可能是計劃移民，要筆者對澳洲經濟多加分

析。其實澳洲已經歷了２９年的經濟繁榮，現時經濟正在回落，中央銀行已在短短兩個月內毫不

猶豫地減了兩次利息，共５０點子，亦正催逼聯邦政府採取更加激進的財政政策以刺激經濟，例

如加快減﹒和增加政府開支。現時澳洲的工資增長不快，加上樓市回落，居民的消費需求疲軟，

擔心失業，不敢大幅消費。投資方面，企業憂累前景不景，加上減稅不多，礦業和農業仍然不景

，儘管利息低企，投資者不敢擴大業務。出口方面，鐵礦石價格開始回落，加上最大需求的中國

亦已放慢入口，澳洲出口前景不佳。政府消費方面和投資方面，增長平﹒，但除了墨爾本有大規

模的鐵路工程，悉尼開展新機場和收費高速公路工程，刺激需求，其他各大城市都沒有大型工程

支持。在這背景下，澳洲的經濟增長引擎自然放慢，有踏入衰退的風險。預計經濟下跌的周期

耗時３數年，有興趣移民者可利用這幾年搜索資料和預備，澳洲經濟放慢可令營商成本減少，工

資低企，樓價回落，更有利移民者遷徙。《退休投資顧問及經濟師 陳寶明》

