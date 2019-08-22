《積金攻略－梁潘月寶》退休計劃計算機，助你規劃儲蓄方案

《積金攻略》打工仔每個月都向強積金戶口供款，為退休生活儲下未來錢。不過，大家在不

斷供款的同時，有沒有停下來想過，自己在退休後實際需要多少儲備？因為我們要估計退休所需

金額，才可以及早計劃一個切合自己需要的退休儲蓄方案。

坊間有不少機構在網上提供一些退休需要的計算方法，例如積金局網站有一個「退休需要計

算機」，只要輸入預計退休後的每月生活開支、現時年齡、預期退休年齡、預期壽命、預期退休

後的投資回報率和預期通脹率等六項數字，就可以計算退休後的每月開支和退休所需的總金額，

幫助大家籌劃退休預算。



＊提供免費分析報告＊



而由投資者教育中心管理的錢家有道網站，亦設有「退休計劃計算機」，只需回答有關退休

儲蓄、投資、退休金計劃、其他退休收入及預計退休生活方式等簡單問題，便可獲得一份免費分

析報告及具體方案，讓大家了解籌劃退休時需考慮的重要因素。

假設李先生今年３５歲，目標６５歲退休，現時月入３萬港元，預料每年加薪３﹒８％，沒

有額外強積金自願供款，現有強積金６０萬港元，每年回報估計有４﹒８％，沒有其他儲蓄，到

６５歲時可得退休金約６１７萬港元。

李先生預算退休後每月開支相當於今日１﹒５萬港元水平、預算自己有９０歲壽命，每年通

脹率３％，６５歲退休時約需金額８６９萬港元，才足夠應付退休生活。換言之，李先生６５歲

退休時尚欠２５１萬港元才足夠過預期的退休生活。



＊填補退休儲備缺口＊



李先生知道了自己有退休儲備缺口，應該怎樣做才可填補呢？這個計算機不單止計出退休儲

蓄金額，更提出實際方案，幫李先生追回差額。原來李先生額外需要的退休儲蓄或投資金額為每

月３０２６港元，為期３０年，預期每年回報率５％，便可達致所需退休金額。

其實，李先生可以開設強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）戶口，每月將３０２６港元投放

於此戶口，一方面加大退休儲蓄金額，另一方面更可享稅務優惠，即是強積金可扣稅自願性供款

與合資格延期年金保費合併計算的扣稅額，每年上限為６萬港元。

退休儲備存在缺口，除了增加每月供款外，亦可以其他方法解決。例如延遲退休、作出額外

儲蓄和調低退休後支出等，大家可因應自己情況及退休需要作出調整。最後提一提各位，退休預

算不能太保守，要預留金額作額外開支，例如醫療、旅遊或其他突發需要。「退休計劃計算機」

協助我們規劃退休，大家不妨瀏覽相關網站，與理財顧問一起描畫未來理想藍圖。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

