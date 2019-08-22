《宏觀有法－艾西亞》全面貨幣戰爭，還是加大談判籌碼？

《宏觀有法》自８月１１日起，中國人民銀行放寬人民幣兌美元匯率，破７超乎市場預期。

對貿易戰滔滔不絕的評述引發中美新的爭論點，即通過貨幣來增強中方競爭力，簡單來說也就是

「貨幣戰」。

若將這些事件描述成「戰爭」貌似符合邏輯，即「貿易戰」，在過去的一年半中這已深植於

大家腦中。除此之外，特朗普政府本身延續了這場博弈，在人民幣貶值後立馬將中國列為「匯率

操縱國」。

美國財政部將中國定義為匯率操縱國實屬不按常理出牌，同樣我們也不能因人民幣小幅貶值

就覺得中美在發動貨幣戰。

這背後的原因很簡單，人民幣無法在市場自由兌換，所以不能承擔與美元的進行貨幣戰導致

的壓力，而美聯儲也不能將匯率作為武器來對抗中國。換言之，雙方都沒有足夠的軍備得以在這

場混戰中取勝。無疑，美元作為儲備貨幣，其價值由市場而定，而目前大部分主要貨幣的仍採取

靈活匯率制度。美聯儲仍可通過擴張性和限制性貨幣政策來影響美元匯率，但仍還存在其他無法

控制的因素，其中尤為關鍵的一點便是風險厭惡：特朗普越給中國施壓，全球經濟衰退的風險越

大，美元升值便更厲害，而這一切都和他的意圖背道相馳。

就人民幣而言，對比美聯儲對美元的影響，中國人民銀行對人民幣匯率控制更為緊密，因其

保持了對資本流動的控制，無需去幹預美元這樣高流動性的外匯市場。但實際上，資本是無所不

在的，所以對其的控制不可能百分百生效。換言之，央行無論在什麼時候採取何種措施，人民幣

的價值或其中期價值都無法免受供求的影響。

不能將人民幣的小幅貶值誤解為貨幣戰爭的開端還有另一個重要原因。雖然目前央行通過貶

值來應對市場壓力，央行在貨幣戰爭期間常常逆市而動。當然，這貶值的時機確實難免對我們造

成誤導，從而衍生出中國發起貨幣戰的誤解，因為這剛好發生在美國宣布對中國產品徵收額外關

稅之後。但是在考慮貨幣戰之外，我們更應該把這種反應視為中國政府因應美國壓力加大談判籌

碼的行為。自然，耍脾氣的後果通常不盡如人意的：這種小幅貶值只會讓更多的資本流出中國，

進而讓央行一年多以來為穩定經濟增長而採取的一些刺激政策付諸東流。換言之，這無助於中國

的經濟增長，只會適得其反。

因此，對全面貨幣戰爭和單純加大談判籌碼區分開至關重要。處在前者中時，妳會控制武器

，而後者則不然。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

