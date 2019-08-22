本地地產股受壓，港股收跌２２１點報２６０４８，二萬六失而復得

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日適逢元朗「白衣人」打人事件發生滿一個月，數百名市民

到元朗站靜坐表達對警黑合作的不滿，期間更一度與在場警察對峙，市場憂慮本港政局恐再不穩

；加上美國總統特朗普在貿易問題上再次指責中國，令兩國磨擦起伏不斷，港股今早窄幅高開２

點，惟升幅僅最多擴至１８點，高見２６２８８點後反覆回落。

隨著本地地產股因本港政局不穩再度受壓，加上人民幣跌勢擴大，離岸（ＣＮＨ）及在岸

（ＣＮＹ）均失守７﹒０８，港股於下午開市後不久即失守二萬六關，最多曾跌２９２點，低見

２５９７７點，幸跌幅略為收窄收復二萬六，最終全日收跌２２１點或０﹒８４％，報

２６０４８點。主板成交７８４﹒０５億元，較昨日增加４﹒４％。

國企指數報１０１２２，跌５４點或０﹒５３％。

Ａ股悶市，上證綜指收報２８８３點，升３點或０﹒１１％；深成指報９３５０點，漲２７

點或０﹒３０％。兩市合共成交４４０２億元人民幣減少３％。



＊吉利績後急升領漲藍籌，敏實逆市飆近一成九＊



多隻汽車股逆市造好，吉利（００１７５）昨日中午公布中期業績，純利跌四成至

４０﹒１億人幣，惟績後獲中金唱好，指其淨利潤和經營性現金流依然穩健；富瑞更料下半年利

潤將會改善。吉利全日急升７﹒６１％，報１１﹒８８元，為表現最佳藍籌。比亞迪

（０１２１１）同樣於昨日收市後公布業績，上半年雖多賺逾兩倍，但預計首三季盈利增幅僅介

乎１﹒８３％至１４﹒９３％，該股全日急挫６﹒６％，報４０﹒３５元，為表現最差國指股。

其他同業方面，東風（００４８９）升１﹒８６％，報７﹒１３元。北汽（０１９５８）揚

２﹒４９％，報４﹒５２元。廣汽（０２２３８）漲１﹒６０％，報７﹒６４元。

汽車設備股同樣有炒作，敏實（００４２５）今年上半年雖少賺逾９％，但績後獲多間大行

唱好，其中，富瑞給予目標價２２﹒７元，稱毛利率回升至３２﹒４％好於預期，維持買入評級

；摩通升目標價，由１７﹒００元調高至２２﹒００元，評級由減持升至中性。該股全日急升

１８﹒７２％，報２２﹒７元。德昌電機（００１７９）升３﹒７０％，報１４﹒０２元。耐世

特（０１３１６）走高１﹒４１％，報６﹒４８元。福耀玻璃（０３６０６）急升５﹒７４％，

報２２﹒１元。

其他內需股個別發展，恆安（０１０４４）午後公布業績，上半年少賺近４％至１８﹒７８

億人幣，績後急跌５﹒２９％，報５３﹒７元，為表現最差藍籌。旺旺（００１５１）升

１﹒４３％，報６﹒１８元。統一（００２２０）揚１﹒２１％，報９﹒２１元。康師傅

（００３２２）軟０﹒９６％，報１２﹒３８元。青啤（００１６８）走高１﹒４４％，報

５２﹒９元。潤啤（００２９１）漲０﹒３５％，報４３﹒３５元，盤中高見４４﹒５元兼破頂

。



＊李寧連日創八年半高，煤氣恆地全日挫逾３％＊



體育用品股個別發展，李寧（０２３３１）逆市揚２﹒７３％，報２２﹒５５元，盤中高見

２３元，再創逾八年半新高。特步（０１３６８）績後遭大和下調評級，由「買入」降至「持有

」，目標價則由５﹒８元減至５﹒４元，全日急跌１２﹒３２％，報４﹒８４元。安踏

（０２０２０）軟０﹒０８％，報６２﹒１５元。紡織股申洲（０２３１３）逆市升２﹒４％，

報１１５元，為表現最佳國指股。

煤氣自本周二（２０日）公布業績後連日下挫，昨日急挫逾半成後仍未止瀉，全日跌

３﹒５８％，報１５﹒６２元。其他恆地系股份同告受壓，恆地（０００１２）以總代價４７億

元出售和生圍地皮，即使大行預期交易完成後或會增派息，全日仍走低３﹒２２％，報

３７﹒５５元。港華燃氣（０１０８３）挫２﹒２％，報５﹒３３元。恆基發展（０００９７）

跌２﹒９４％，報０﹒６６元。美麗華酒店（０００７１）軟０﹒５３％，報１４﹒８８元。

本地地產股方面，太古地產（０１９７２）走低２﹒８９％，報２６﹒８５元。信置

（０００８３）挫２﹒５２％，報１１﹒６元。嘉里建設（００６８３）跌２﹒２３％，報

２８﹒５元。長實（０１１１３）下滑２﹒０８％，報５４﹒２５元。新地（０００１６）跌１

﹒８％，報１１４﹒３元。新世界（０００１７）蒸發１﹒５７％，報１０﹒０６元。嘉華國際

（００１７３）逆市升２﹒７６％，報４﹒１元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６１％，報５６﹒８５元。港交所（００３８８）

挫１﹒１％，報２５１﹒６元。騰訊（００７００）走低０﹒４８％，報３３１元。建行

（００９３９）揚０﹒１７％，報５﹒７８元。中移動（００９４１）挫１﹒０５％，報

６６﹒２５元。友邦（０１２９９）急挫１﹒６１％，報７６﹒２５元。工行（０１３９８）軟

０﹒２％，報４﹒９３元。平保（０２３１８）蒸發０﹒３３％，報９０﹒５元。（ｔｔ）

