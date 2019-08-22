【修例風暴】警方從高處發射催淚彈，學者：最嚴重可致命

《經濟通通訊社２２日專訊》警方自６月修例風波爆發已使用逾１，８００枚催淚彈驅散人

群，當中部分施放方式引起爭議。中大呼吸系統學講座教授許樹昌翻查多份文獻後認為，警員從

高處向下發射、向室內施放等，做法都有問題，因最嚴重可引致死亡。

許樹昌表示，留意到有影片顯示警員由政府總部較高位置的窗口向地面人群發射催淚彈，認

為做法不恰當，因單以彈藥的重量加上地心吸力，「中頭獎」的衝擊力足以致死。

警方早前承認曾發射已過最佳使用期限的催淚彈，許指埃及曾有使用過期催淚彈例子，發現僅減

低發射效能，未有釋出山埃。他又翻查美軍２０１０年一份報告，指催淚彈在２７５度高溫以上

引爆，有機會釋出山埃；而一般情況下，催淚彈引爆溫度為１５０度，若彈藥在示威中燃燒雜物

，才有機會釋出山埃。

許又表示，不應該向室內發射催淚彈，一旦爆發濃煙阻擋視綫或引致人踩人，而化學物濃度

急升，也可令患哮喘或慢性氣管炎的長者窒息致死；小孩由於較矮和呼吸較頻密，更容易吸入下

沉的化學物，引致呼吸困難。

香港藥劑師工會主席張尹思指，警方曾在葵芳站內施放催淚彈，化學物有機會黏附在車站物

件上及抽氣系統內，即使事件已發生逾一周，她仍促請港鐵封站大清洗。許樹昌則認為，車站有

獨立抽風，不會擴散，而且港鐵已着員工用清潔劑抹車站，又更換抽氣系統濾網，現時車站應已

安全。

警察行動部警司方志堅昨再為於葵芳站施放催淚彈解畫，指該站四通八達，出口連接地面，

不算是密閉空間，而根據警務處醫療顧問確認，催淚煙的粒子會被風吹散，只有極少粒子會沉澱

在空氣極不流通的地方，相信對市民或清潔工人帶來的影響很少，市民毋需過分憂慮。（ｆｗ）

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