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即市新聞

22/08/2019 12:44

【修例風暴】將軍澳斬人導遊還押候訊，兩女傷者留院仍未錄口供

　　《經濟通通訊社２２日專訊》將軍澳景林邨連儂隧道於本周二（２１日）發生斬人事件，２
女１男受傷送院。涉案男導遊員被控３項傷人罪，今（２２日）被押解往觀塘裁判法院提堂。被
告暫毋須答辯，以待警方作進一步調查，包括為現場目擊證人及仍留院兩名受害人錄取口供、索
取案發地點及附近的閉路電視錄影片段、及安排認人手續。案件押後至１０月１７日再訊，被告
保釋申請被拒，須還押候訊。
　　被告洪震（５０歲）報稱導遊員，被控３項傷人罪，違反《侵害人身罪條例》第１９條，控
罪指他於２０１９年８月２０日在將軍澳景林邨及頌明苑之行人隧道內惡意傷害黃靜美智子、李
玉鳳和梁鎮杰。
　　被告暫毋須答辯，控方申請押後案件８星期，以待警方進一步調查，包括為現場目擊證人及
兩名仍留院的受害人錄取口供，索取案發地點及附近的閉路電視錄影片段及安排認人手續。警方
亦需要為案發現場的血跡、２柄刀、以及疑為被告案發時所穿著之衣服安排鑑證、化驗指紋及基
因（ＤＮＡ）。
　　據悉，控方案情指被告於案發當日在隧道內與黃及李交談，因牆上張貼的紙張而爭執，被告
疑情緒激動，用刀斬傷兩人，在場的梁上前嘗試拉開李，亦被斬傷。被告後來向頌明苑方向逃去
，黃等３人受傷送院。其中黃背部有３厘米刀傷，需送往深切治療部救治，李的左手、左手肘及
雙腳受傷，而梁則頭部受傷需縫７針及左耳受傷。
　　辯方今提出保釋申請，但裁判官接納控方的反對原因。被告保釋申請被拒，須還押候訊，案
件押後至今年１０月１７日下午再提訊。（ｆｗ）（ｚｚ）

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