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22/08/2019 13:06

【修例風暴】張華峰：要速龍小隊展編號不公平，執法應無後顧之憂

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在反修例運動中，不時有大批警員、包括速龍小隊，被發現在
執勤時沒有展示警員編號，令市民投訴無門。監警會副主席張華峰今早（２２日）出席電台節目
時表示，速龍小隊執勤時要展示警隊編號並不公平，認為他們在執法時應無後顧之憂。他在節目
後更表示，市民如要投訴速龍小隊，可以按速龍小隊的行為、動作及案發地點等作投訴依據，但
卻沒有提及投訴課在沒有警員編號下、或警員蒙面下，如何清晰找出被投訴的警員，及過往成功
案例。
　　張華峰指，一般警員巡邏時需清晰展示編號，但因為速龍處理的是嚴重情況，其家屬資料隨
時被人放到網上，子女在學校都會受到壓力，要他們展示編號不公平，速龍小隊執法要無後顧之
憂。他強調，警員在處理非常緊急的職務，例如平定暴亂時，不一定要讓示威者知道編號，「點
解要告於你知我是誰？在做甚麼？讓你投訴我行為的做法過不過份？」
　　張華峰透露，監警會現時未開始審議的投訴個案達１７０多宗，但他指每名委員都是公平公
正、認真對待每宗個案，又認為目前委員人數暫時足以處理投訴，因為他們開會都有積極發言。
　　不過，他質疑警方執行維持社會穩定的任務時，公眾限制他們使用武力的程度是否不恰當，
應交由當時執行職務的警員作出判斷。
　　監警會前委員梁繼昌在同一節目時表示，事實上速龍小隊在前兩年仍有展示警員編號，不明
白之後沒有展示的原因，質疑當局以速龍小隊制服上無位置掛上編號的理由，建議可將其警員編
號印在頭盔上，減低警民之間的猜疑。
　　梁繼昌提到，警方向監警會提供資料，例如使用武力及催淚彈等等資料時都相當謹慎，不會
提交整份內容，因此監警會在資料搜集的調查上恐有阻滯。
　　梁繼昌又指說，現時可能全部監警會委員都反對「反修例運動」，提出委員是否也要釐清界
線，認為要拉闊委員的政治光譜，應找中立的人士加入。（ｆｗ）（ｚｚ）

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