《經濟通通訊社２２日專訊》上月２１日港鐵元朗站內，多名身穿白衫人士手持籐條、木棍
等於站內襲擊乘客，４５人遇襲受傷送院。警方早前拘捕了２８人，全部涉嫌非法集結，惟事隔
一個月都無人被落案。直至今午，警方表示，兩名分別４８歲及５４歲男子被控「參與暴動」，
案件明日（２３日）於粉嶺裁判法院提堂。（ｆｗ）（ｚｚ）
22/08/2019 15:20
【元朗黑夜】兩男子分別４８歲及５４歲被控參與暴動，案件明提堂
《經濟通通訊社２２日專訊》上月２１日港鐵元朗站內，多名身穿白衫人士手持籐條、木棍
等於站內襲擊乘客，４５人遇襲受傷送院。警方早前拘捕了２８人，全部涉嫌非法集結，惟事隔
一個月都無人被落案。直至今午，警方表示，兩名分別４８歲及５４歲男子被控「參與暴動」，
案件明日（２３日）於粉嶺裁判法院提堂。（ｆｗ）（ｚｚ）
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