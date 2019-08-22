【元朗黑夜】兩男子分別４８歲及５４歲被控參與暴動，案件明提堂

《經濟通通訊社２２日專訊》上月２１日港鐵元朗站內，多名身穿白衫人士手持籐條、木棍

等於站內襲擊乘客，４５人遇襲受傷送院。警方早前拘捕了２８人，全部涉嫌非法集結，惟事隔

一個月都無人被落案。直至今午，警方表示，兩名分別４８歲及５４歲男子被控「參與暴動」，

案件明日（２３日）於粉嶺裁判法院提堂。（ｆｗ）（ｚｚ）

