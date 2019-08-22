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22/08/2019 15:30

【修例風暴】民間記者會調查：逾８成半反修例者擁大專或以上學歷

　　《經濟通通訊社２２日專訊》反修例抗爭者發起的「民間記者會」今日公布反修例抗爭者民
意調查結果，發現超過８成半受訪者擁有大專或以上學歷，超過４成受訪者月入超過２﹒５萬元
，反映抗爭者對香港經濟有一定建樹，反駁特首林鄭月娥早前指示威者並非社會持份者的說法。
　「民間記者會」義工於８月１８日在民陣維園集會中邀請參與者進行問卷調查，同時透過網上
發布問卷連結收集意見，受訪人數逾３﹒７萬人。
　　對於反修例運動中主流概念的認同程度，以５分為滿分，表達市民堅持「不指責，不割席，
不篤灰」最多人認同，評分為４﹒５９分；其次「五大訴求，缺一不可」的評分為４﹒４５分；
「兄弟爬山，各自努力」是評分為４﹒３２分，反映抗爭者均有相同理念，要求政府直接回應訴
求。
　　然而抗爭者對前景不甚樂觀。前景樂觀指數以１０分滿分，受訪者對反修例運動前景的樂觀
指數為４﹒３３分，對香港整體前景的樂觀指數為３﹒０９分。
　　至於對政府、警方等的滿意程度，可謂貼近零分。以１０分滿分，受訪者對香港政府的平均
評分為０﹒３２，對香港警察的平均評分為０﹒３１分，而對司法制度的平均評分為１﹒６分。
　　民間記者會發言人表示，星期日民陣維園集會有１７０萬港人參與，反映港人會堅持到底，
要求政府回應五大訴求，解決困局。（ｆｗ）（ｚｚ）

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