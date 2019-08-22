【修例風暴】教育局：開學指引被指呼籲老師說謊是斷章取義

《經濟通通訊社２２日專訊》有評論指教育局在開學指引建議老師遇到難以解答的問題時容

許自己說「不知道」或「自己也不理解」，是公然呼籲老師說謊，避答爭議性問題，教育局發言

人表示，有關說法斷章取義，全屬曲解。

發言人表示，近月的社會事件或會影響學生及教師的情緒，而學生面對新學年的各項轉變，

亦可能會受到情緒困擾。教育局就此整合相關資源，就照顧教師及學生情緒方面提供指引，有關

建議是該指引在幫助學生疏導情緒的其中一點。根據心理學家的專業意見，建議老師不需要覺得

自己有責任去為目前所發生的事情提供答案，以免為自己增添壓力，並應避免對未經證實的事情

作揣測而引致不安。其他重點包括教師應先照顧自己，梳理自己的思緒，以及提醒自己以中立和

客觀的態度，從不同角度去分析事件。

發言人強調，該指引並非教學指引。教育局相信，教師作為專業的教育工作者，在討論爭議

性議題時，會考慮適合學生的學習發展階段的方法，並採用多元化資料和從不同角度分析，培養

學生理性和客觀的分析和歸納能力，以和平、理性、互相尊重的方式表達意見。

發言人呼籲個別團體或人士切勿把照顧情緒的指引故意曲解為教育局公然呼籲老師說謊，這

樣對照顧老師甚至學生的情緒完全沒有建設性。（ｆｗ）（ｚｚ）

