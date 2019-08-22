【修例風暴】警方再指警員稱示威者曱甴不理想，避答屬否仇恨言論

《經濟通通訊社２２日專訊》反修例示威活動持續。有警員昨晚於元朗被傳媒拍得透過對講

機，稱呼示威者「曱甴（蟑螂）」，記者再次追問警方有關言論是否涉仇恨言論，是否警隊內部

慣常用法。網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑承認，該種說法並不理想亦不禮貌，但未有回

應是否認為涉仇恨言論，只表示會向警隊了解情況，會提醒警員要有禮貌。（ｆｗ）（ｚｚ）

