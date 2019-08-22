  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/08/2019 17:50

【元朗黑夜】仍有２６人未被控，警方：積極跟進並詢律政司意見

　　《經濟通通訊社２２日專訊》元朗白衣人襲擊事件一個月過後，警方終控告兩名男子「參與
暴動」，明日於粉嶺裁判法院提堂。
　　警方早前拘捕２８名「白衣人」涉非法集結，至仇今仍有２６人未被落案。警察公共關係科
總警司謝振中指，其他人士有何安排，謝振中表示，警方正就其他２６名被捕人士控罪向律政司
尋求意見，在決定每個個案合適的控罪前，調查程序是需要長時間蒐集證據，每個個案不能相提
並論。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金