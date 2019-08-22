【元朗黑夜】仍有２６人未被控，警方：積極跟進並詢律政司意見

《經濟通通訊社２２日專訊》元朗白衣人襲擊事件一個月過後，警方終控告兩名男子「參與

暴動」，明日於粉嶺裁判法院提堂。

警方早前拘捕２８名「白衣人」涉非法集結，至仇今仍有２６人未被落案。警察公共關係科

總警司謝振中指，其他人士有何安排，謝振中表示，警方正就其他２６名被捕人士控罪向律政司

尋求意見，在決定每個個案合適的控罪前，調查程序是需要長時間蒐集證據，每個個案不能相提

並論。（ｆｗ）（ｚｚ）

