《缸邊麗評－熊麗萍》港鐵管理層的挑戰：如何應對服務受阻

《缸邊麗評》港鐵（０００６６）昨晚（２２日）發表聲明回應日前有車站設施被惡意破壞

。聲明指出「公司會在車務安排方面，因應情況作出新應對，保障員工及乘客安全」。這是港鐵

在過去兩個多月不斷發生車務服務受阻以來，第一次正式表示會作出應對措施。作為每日平均每

日為５５０多萬人次服務的港鐵，這個聲明雖然來得有點遲，但站在企業管理、乘客安全及股東

角度來看，港鐵重新審視新的應對措施確有必要。



＊強烈?責車站設施被惡意破壞＊



根據最新數據，今年首六個月港鐵總乘客量１０﹒２２４億人次，較去年同期增加２﹒５％

，單以本地鐵路乘客則為８﹒３億人次，港鐵的服務及管理質素對本港公共交通使用者極其重要

；務須確保「準時」及「安全」等。以今年首五個月數字為例，港鐵在本港專營公共交通工具市

場的市佔率為４８﹒８％；港鐵服務近月受示威活動而多次出問題，對整體交通運輸、客流、貨

流及經濟構成的安全及負面影響實不能忽視。



＊管理層反應被動＊



港鐵在港營運了４０年，其「車務＋房地產」的業務模式已不斷滲透至其他地區使用，這亦

是港鐵成功及得以拓展海外市場的主要原因。不過，近月發生的示威活動及不合作運動，港鐵管

理層都顯得十分被動；對於令車務受阻，設施受損亦束手無策，而乘客受阻的不滿情緒，很多時

亦歸咎在港鐵身上。

港鐵昨晚（２３日）發表的聲明強烈譴責車站設施被惡意破壞，作為乘客及港人情意結的

股東而言，也希望新上任主席及行政總裁能帶領整個團隊，找出措施，走出目前的困境。正如行

政總裁金澤培博士在中期業績強調要做的三件事，包括恢復公眾對港鐵建設鐵路能力的信心，為

乘客提供安全及可靠服務，與確保集團在本港、內地及海外市場業務的管理及營運暢順。



＊成功開展海外市場＊



筆者並非港鐵股東（一直以來也感到可惜），但對於其能成功拓展在內地、英國、澳洲及瑞

典等主要城市的鐵路營運，確已證明港鐵的營運管理是受國際認同。然而，近期示威活動帶進港

鐵站，甚至包圍車務控制室，這對乘客的安全實在有很大威脅，大家有必要保護這個主要集體運

輸系統。管理層在這方面所扮演的角色及責任均最重要；否則，本港業務受影響外，而海外競投

鐵路營運的成功機會也會下降，這絕非港人及港鐵「粉絲」所樂見。



＊股價雖回落，無需急買入＊



港鐵在過去兩、三年受沙田線、高鐵工程延誤等問題，令罰款及投資成本有所增加，但股價

仍是不斷創新高，以上月１８日的５５﹒５元新高位計算，較２０００年１０月招股價高

９﹒３８元，上升５倍（不計算每年所收股息及特別股息）。可是，上月中以來，港鐵股價回落

兩成，除了反映對港鐵的營運收入影響之外，本地經濟股份整體回落也是原因之一。粉絲可續持

貨，但不急於買入。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

