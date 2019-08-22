《股金豐采－涂國彬》經濟衰退否，觀商品訊號　

《股金豐采》對於全球實體經濟最終會否出現衰退的爭議，近日甚囂塵上，背後擔憂，一來

有貿易戰的陰影；二來更是全球債息走低，債息倒掛一事，人人擔心是訊號。

他山之石，可以攻玉。但同樣地，若真有其事，應會率先反映在實體經濟的需求，尤其是大

宗商品上。繼續跟進油價和銅價的表現。



＊油價暫仍徘徊，動力方向欠奉＊



是的，油銅在今年前四個月的表現都是樂觀的，但自從５月開始受到中美貿易戰的影響而出

現不同程度的回吐。

油價在５月開啟的這波跌勢中，就基本回吐了今年累積的漲幅。好在供應端有好消息支持，

包括產油國考慮擴大減產規模，以及地緣政治衝突持續，尤其是中東局勢時不時緊張，還是利好

油價。

目前紐油繼續在５０至６０美元區間震盪，目前雖然升回５５美元，但缺乏足夠的動能，並

未找到方向，恐怕這樣的區間上落還將持續。



＊銅價弱，未樂觀＊



至於銅價，倫銅方面，５月起加速下跌，單月就累積了逾９％的跌幅，經歷了７月的調整，

８月又開始加速下跌，運行區間下移至５６００至５８００美元。近期銅價主要在５８００美元

下方運行，即便是市場情緒有所改善，對銅價的支持亦有限，仍然保持弱勢震盪。

值得留意，銅價對於需求擔憂的因素相當敏感，一旦有壞消息出來，就受壓下跌。已經回吐

了今年來漲幅的銅價，後市難言樂觀，除非全球經濟基本面有特別大的改善，料更多新低或將出

現。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

