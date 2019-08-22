《鍾之日記》比亞迪績後插，茅台飛天破頂

《鍾之日記》８月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普繼續就中美貿戰發出強硬表態，聲稱不是他想引發中國與美國之間的貿易爭

拗，而是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排對華進行貿易戰。

美國９月１日起對部分中國輸美商品加徵關稅。商務部新聞發言人高峰今日在例行發布會表

示，加徵關稅會對中國經濟帶來一定挑戰，但影響完全可控，他又指不可靠實體清單將於近期發

布，目前正在履行相關程序。

市場關注全球央行年會及中美關係進展，人民幣再跌跌不休，人幣即期收挫２４３點失

７﹒０８，創近１１年半新低，人民幣中間價今報７﹒０４９０，較上個交易日貶５７點子，再

刷逾１１年新低。

香江魚缸今早窄幅高開２點，高見２６２８８點後反覆回落。隨著本地地產股因本港政局不

穩再度受壓，下午開市後不久即失守二萬六關，最多曾跌２９２點，低見２５９７７點，幸跌幅

略為收窄收復二萬六，最終全日收跌２２１點或０﹒８４％，報２６０４８點。主板成交

７８４﹒０５億元，較昨日增加４﹒４％。



＊Ａ場股王茅台攻上１１００元破頂＊



滬深股市牛皮，全日窄幅波動，滬綜指悶升０﹒１１％，報２８８３﹒４４點，未能攻關二

千九；深成指午後轉佳，全日稍升０﹒３％。兩市全日成交４４０２億元（人民幣．下同），較

上日（２１日）成交稍減３％。外資今日通過陸股通淨買入１５﹒１５億Ａ股，連續兩日淨流入

。白酒板塊今日受資金追捧，股王貴州茅台（滬：６００５１９）屢破頂，並以日內最高價

１１０４元收市，全日飆３﹒５６％，成交額近４１億元。五糧液（深：０００８５８）亦收漲

２％，報１３０﹒５元，股價創歷史新高。



＊比亞迪料三季度業績大瀉，吉利中期少賺四成仍冠藍籌＊



兩家大型車企，比亞迪（０１２１１）及吉利汽車（００１７５）均公布其中期業績。前者

績優但股價受壓，後者業績倒退仍冠藍籌。

比亞迪中期純利約１４﹒５５億元，按年急增約２﹒０４倍。中期業績雖看似亮眼，但相信

主要受到６月底生效的新補貼政策影響，比亞迪管理層預測第三季純利將急瀉至１億－３億元；

今年首三季純利只介乎約１５﹒５５億－１７﹒５５億元，按年僅升１﹒８％至１４﹒９％。

該集團解釋，第三季汽車行業市場需求下滑，新能源汽車補貼大幅減少等多重因素影響，在

競爭加劇下，公司新能源汽車銷售將放緩，整體盈利按年有較大幅度下降。

摩通、富瑞、野村等多家大行紛紛下調比亞迪的目標價。中金公司考慮到新能源汽車補貼顯

著退坡，預計後續該細分行業競爭會進一步加劇，下調比亞迪Ｈ股目標價２９％至５０港元。

面對第三季純利將迎來大倒退，比亞迪今即受壓，收市大挫６﹒６％，報４０﹒３５港元。

另一邊廂，吉利中期純利４０﹒１億元，按年跌４０％，每股盈利４４﹒３９分，不派息。

集團於今年首六個月合共銷售了６５﹒１７萬部汽車，較去年同期下跌１５％。

雖然吉利中期業績未算理想，大行如富瑞、野村等齊削其目標價。但中金仍樂觀看好，認為

吉利過去３年的快速發展，公司淨現金餘額和營運資本維持穩定，在需求疲弱、行業進入存量市

場競爭的時候，吉利下半年將可適當提高營銷費用，提升產品競爭力與品牌定位。因此上調其目

標價２２﹒２％至１１港元。

吉利收飆７﹒６％，報１１﹒８８港元，為今日表現最好的藍籌。



＊三銀行刊廣告表心聲，股價偏軟＊



反對《逃犯條例》修訂運動稍現降溫，社會要求和解聲音突出，在中央政府的號召下，支持

香港政府的各類人士或團體連番登報發表意見，上周五（１６日）富商李嘉誠的「黃台之瓜」論

，引來社會熱議，因不同人士有不同的解讀，令政府顯得尷尬。今日輪到本港大型銀行界發表「

心聲」，發鈔行匯豐（００００５）、渣打（０２８８８），以及東亞銀行（０００２３）在本

港多份報章刊登廣告，反對社會暴力行為，並呼籲社會各界以溝通解決分歧，維護香港國際金融

中心地位。

匯豐表示，反對暴力和破壞社會秩序的行為，支持以和平方式尋求解決之道，立場較為溫和

。渣打的立場相近，但比匯豐廣告多了一句「堅決擁護一國兩制，支持特區政府有效維持社會秩

序和安全」。至於東亞的廣告則簡潔得多，僅以「反對暴力，守護法治，提振經濟，共建和諧」

１６個字作呼籲。

匯豐行政總裁范寧及大中華區行政總裁黃碧娟突然離職，令商界蔓延一股人人自危的氣息。

以上三行在內地均設有業務，刊登「反暴力」廣告難免令人聯想要為保障其內地業務而必須表明

立場。匯控今跌０﹒６％，渣打軟０﹒３％，東亞跌０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

