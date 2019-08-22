  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/08/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》小米業績持續增長，長線投資價值浮現

　　《投資心得》本港首隻以同股不同權架構上市的小米（０１８１０），今年中期收入約
９５７﹒１億元（人幣﹒下同），同比增長２０﹒２％；毛利約１２４﹒７４億元，同比增長
２５﹒３％；淨利潤約５１﹒４７億元；非國際財務報告準則計量經調整利潤約５７﹒１６億元
，同比升４９﹒８％；每股盈利為０﹒２１４元。

＊第二款５Ｇ旗艦手機即將登場＊

　　小米於２０１９年１月宣布「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎戰略，上半年度小米智能手機分部收
入約５９０﹒３０億元；第二季度收入達３２０﹒２１億元，主要受益於智能手機銷量及平均售
價增長的推動。據Ｃａｎａｌｙｓ資料顯示，小米第二季度手機全球出貨量繼續穩居第四名，市
場競爭優勢明顯。於第二季度，其毛利率更顯著提高，由首季３﹒３％大幅增長至第二季的
８﹒１％。另外，小米在社交平台上表示，５Ｇ三證已齊，小米第二款５Ｇ旗艦手機即將登場，
對手機業務帶好正面支持。
　　過去數年，小米通過自主研發及投資生態鏈企業，快速拓展物聯網產品市場。２０１９年上
半年度，ＩｏＴ及生活消費品收入達到２７０億元，同比增長４９﹒３％，其中ＩｏＴ及生活消
費品收入為１４９﹒４５億元，較去年同期增長４４﹒０％。小米智能電視出於國內及海外地區
均維持領先地位。於上半年，小米智慧電視出貨量達到約５４０萬台，同比增長６４﹒９％。於
第二季度，小米電視的全球出貨量為２７０萬台，同比增長４１﹒１％。此外，２０１９年是小
米米家空調規模化銷售的第一年，於上半年，米家空調出貨量亦超過１００　萬台，小米手環在
６月１４日上市後僅８天出貨量亦超過１００萬台。

＊「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎策略＊

　　截至２０１９年６月３０日，ＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備（不包括智能手機及筆記本電
腦）數達到約１﹒９６億件，同比增長６９﹒５％；擁有五件以上ＩｏＴ產品的戶增加至約
３００萬人，同比增長７８﹒７％。此外，米家ＡＰＰ全球月活躍用戶在第二季度達到
３０４０萬，小愛同學月活躍用戶有４９９０萬，成為國內最活躍的人工智慧語音交互平台之一
。可見未來智慧家居已成趨勢，更有可能成為日後生活必需品。
　　當今邁向５Ｇ商用時代，集團力拓人工智能事業，並宣布成立ＡｌｏＴ戰略委員會，加快集
團「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎策略，而集團手頭擁有龐大的使用者群、海量的設備和資料，具備
絕對優勢，較同業實現更快速穩定的業務收入增長，今年上半年多元化互聯網服務對集團總收入
貢獻擴大，小米互聯網服務收入達８８億元，同比增長２２﹒９％；第二季度互聯網收入達到
４６億元，同比增長１５﹒７％，預期未來一段時間將成為業務豐收期。

＊現價吼買，中線目標上望１３元＊

　　技術上，小米股價近月觸及９港元後見支持，其後持續反彈突破１０天、２０天及５０天平
均線，１４天ＲＳＩ重回５３，走勢轉強，考慮公司業務前景不俗，且今年九月有機會納入港股
通，一旦成事，利好吸引新增資金流入，現價伺機低吼，中線目標上望１３港元，以買入價下跌
１０％作技術止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持
有相關股份）（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
中國故事21/08/2019
爭奪本港客流　深圳機場準備升空
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金