《投資心得－潘鐵珊》小米業績持續增長，長線投資價值浮現

《投資心得》本港首隻以同股不同權架構上市的小米（０１８１０），今年中期收入約

９５７﹒１億元（人幣﹒下同），同比增長２０﹒２％；毛利約１２４﹒７４億元，同比增長

２５﹒３％；淨利潤約５１﹒４７億元；非國際財務報告準則計量經調整利潤約５７﹒１６億元

，同比升４９﹒８％；每股盈利為０﹒２１４元。



＊第二款５Ｇ旗艦手機即將登場＊



小米於２０１９年１月宣布「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎戰略，上半年度小米智能手機分部收

入約５９０﹒３０億元；第二季度收入達３２０﹒２１億元，主要受益於智能手機銷量及平均售

價增長的推動。據Ｃａｎａｌｙｓ資料顯示，小米第二季度手機全球出貨量繼續穩居第四名，市

場競爭優勢明顯。於第二季度，其毛利率更顯著提高，由首季３﹒３％大幅增長至第二季的

８﹒１％。另外，小米在社交平台上表示，５Ｇ三證已齊，小米第二款５Ｇ旗艦手機即將登場，

對手機業務帶好正面支持。

過去數年，小米通過自主研發及投資生態鏈企業，快速拓展物聯網產品市場。２０１９年上

半年度，ＩｏＴ及生活消費品收入達到２７０億元，同比增長４９﹒３％，其中ＩｏＴ及生活消

費品收入為１４９﹒４５億元，較去年同期增長４４﹒０％。小米智能電視出於國內及海外地區

均維持領先地位。於上半年，小米智慧電視出貨量達到約５４０萬台，同比增長６４﹒９％。於

第二季度，小米電視的全球出貨量為２７０萬台，同比增長４１﹒１％。此外，２０１９年是小

米米家空調規模化銷售的第一年，於上半年，米家空調出貨量亦超過１００ 萬台，小米手環在

６月１４日上市後僅８天出貨量亦超過１００萬台。



＊「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎策略＊



截至２０１９年６月３０日，ＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備（不包括智能手機及筆記本電

腦）數達到約１﹒９６億件，同比增長６９﹒５％；擁有五件以上ＩｏＴ產品的戶增加至約

３００萬人，同比增長７８﹒７％。此外，米家ＡＰＰ全球月活躍用戶在第二季度達到

３０４０萬，小愛同學月活躍用戶有４９９０萬，成為國內最活躍的人工智慧語音交互平台之一

。可見未來智慧家居已成趨勢，更有可能成為日後生活必需品。

當今邁向５Ｇ商用時代，集團力拓人工智能事業，並宣布成立ＡｌｏＴ戰略委員會，加快集

團「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎策略，而集團手頭擁有龐大的使用者群、海量的設備和資料，具備

絕對優勢，較同業實現更快速穩定的業務收入增長，今年上半年多元化互聯網服務對集團總收入

貢獻擴大，小米互聯網服務收入達８８億元，同比增長２２﹒９％；第二季度互聯網收入達到

４６億元，同比增長１５﹒７％，預期未來一段時間將成為業務豐收期。



＊現價吼買，中線目標上望１３元＊



技術上，小米股價近月觸及９港元後見支持，其後持續反彈突破１０天、２０天及５０天平

均線，１４天ＲＳＩ重回５３，走勢轉強，考慮公司業務前景不俗，且今年九月有機會納入港股

通，一旦成事，利好吸引新增資金流入，現價伺機低吼，中線目標上望１３港元，以買入價下跌

１０％作技術止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持

有相關股份）（本欄逢周四刊出）

