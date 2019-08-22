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即市新聞

22/08/2019 08:42

【國務會議】李克強：支持商業養老保險，自貿區試點「證照分離」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常
務會議，決定在自由貿易試驗區開展「證照分離」改革全覆蓋試點，部署擴大養老服務供給促進
養老服務消費，確定穩定生豬生產和豬肉保供穩價措施。

＊發展多樣化養老服務＊

　　會議指出，以需求為導向發展養老服務，一要依託社區發展以居家為基礎的多樣化養老服務
，為老年人提供助餐、助醫、助行、助潔等便捷服務。新建小區和老舊小區改造要把養老服務作
為重要配套。二要調動社會力量發展適合老年人消費的旅遊、養生等服務。鼓勵企業研發生產優
質適用的老年用品。大規模培養養老院長、護理員、社工等。三要支持發展商業養老保險，建立
保險、福利和救助相銜接的長期照護保障制度，加大對經濟困難高齡、失能老人的長期照護補貼
。四要加強養老產品和服務質量監測，嚴肅查處侵害老年人權益的行為。
　
＊取消對外貿易經營者備案登記等１３項審批＊
　
　　會議決定，從１２月１日起，在全國自貿試驗區開展「證照分離」改革全覆蓋試點，對中央
層面設定的全部５２３項涉企經營許可事項，推動照後減證和簡化審批。一是取消對外貿易經營
者備案登記等１３項審批。二是將報關企業註冊登記等８項審批改為備案。三是對人力資源服務
許可等６０項審批實行告知承諾制。四是對其餘４４２項審批採取壓減材料和時限、延長或取消
有效期、網上辦理、取消現場核驗等優化服務措施。五是對上述涉企經營許可事項全部納入清單
管理，向社會公開並定期調整。為此，會議決定，在自貿試驗區暫時調整實施相關行政法規和國
務院決定；對涉及的法律，提請全國人大常委會授權國務院調整實施。

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