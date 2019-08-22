《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委公告，原則同意成都市城市軌
道交通第四期建設規劃，建設８號線二期、１０號線三期、１３號線一期、１７號線二期、１８
號線三期、１９號線二期、２７號線一期、３０號線一期等８個項目，規劃期為２０１９－２０
２４年。項目總投資１３１８﹒３２億元人民幣，其中資本金比例４０％，計５２７﹒３３億元
人民幣，由市、區政府兩級財政資金承擔，資本金以外的資金利用國內銀行貸款等融資方式解決
。
22/08/2019 08:53
【駐京專電】發改委同意成都軌道交通建設規劃，總投資１３１８億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委公告，原則同意成都市城市軌
道交通第四期建設規劃，建設８號線二期、１０號線三期、１３號線一期、１７號線二期、１８
號線三期、１９號線二期、２７號線一期、３０號線一期等８個項目，規劃期為２０１９－２０
２４年。項目總投資１３１８﹒３２億元人民幣，其中資本金比例４０％，計５２７﹒３３億元
人民幣，由市、區政府兩級財政資金承擔，資本金以外的資金利用國內銀行貸款等融資方式解決
。
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰