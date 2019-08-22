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22/08/2019 08:53

【駐京專電】發改委同意成都軌道交通建設規劃，總投資１３１８億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委公告，原則同意成都市城市軌
道交通第四期建設規劃，建設８號線二期、１０號線三期、１３號線一期、１７號線二期、１８
號線三期、１９號線二期、２７號線一期、３０號線一期等８個項目，規劃期為２０１９－２０
２４年。項目總投資１３１８﹒３２億元人民幣，其中資本金比例４０％，計５２７﹒３３億元
人民幣，由市、區政府兩級財政資金承擔，資本金以外的資金利用國內銀行貸款等融資方式解決

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