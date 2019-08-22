【科創板】上交所：科創板「滿月」，個股漲幅中位數１６０％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所昨日披露科創板運行「滿月」成績

單。整體看，科創板開市首月共有２８隻個股掛牌交易，日均成交額２５４億元（人民幣．下同

），首月成交額合計達５８５０億元，佔滬市比重為１３﹒８％。個股較發行價平均漲幅

１７１％，漲幅中位數１６０％。生物醫藥、新一代信息技術漲幅居前。目前換手率從開市首日

的７８％已穩定在１０％至１５％區間

從投資者結構看，近四成開通科創板權限的投資者參與首月交易。自然人投資者為科創板參

與主體，交易佔比８９％，專業機構交易佔比１１％。



＊融資融券、轉融通證券出借業務活躍＊



在融資融券業務方面，兩融餘額規模在逐步上升後趨穩。截至８月２０日，科創板兩融餘額

為６０﹒３２億元。其中，融資餘額為３２﹒９７億元，佔兩融餘額比例為５４﹒６６％；融券

餘量為２７﹒３５億元，佔比４５﹒３４％。而同一時間滬市主板融券餘額量在兩融餘額中佔比

只有０﹒６８％。

截至８月２０日，科創板轉融通證券出借業務的證券出借餘量為１﹒５３億股、金額為

４５﹒７４億元，佔科創板上市可流通市值的４﹒９６％，遠遠高於同一時間滬市主板證券出借

在可流通市值中的佔比０﹒００５％。

上交所指出，科創板開市以來總體平穩，市場熱情度處於高位，投資者情緒逐步趨於理性。

期間，共發現８起異常交易行為，包括５起拉抬打壓股價類、３起虛假申報類異常交易行為，上

交所及時採取了書面警示的自律監管措施。

隨著投資者參與熱情下降、新股供給常態化，上交所預計科創板估值將逐漸回歸理性，從歷

史經驗來看，從歷換手率低於１０％後股價將逐漸趨於穩定，波動率明顯降低。

