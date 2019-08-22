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即市新聞

22/08/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股漸形成一條大型下降軌，宜靜待低吸良機

　　《思前想後》大市已正式步入８月下旬，而截至目前為止，本月大市之形態仍屬先高而後低
，恆指是由１日之高位２７７５４點大幅急挫至上周四（１５日）之低位２４８９９點，即月內
之波幅已有達２８５５點。
　
＊若大市稍作回吐，或回補本周一上升裂口＊
　
　　以單月計，此幅度實不算少矣；加上跌勢頗急，故在技術超賣下出現急步反彈，由低位
２４８９９點開始反彈，至本周一（１９日）高位２６３５６點止計，恆指在短短３個交易日內
已急升達１４５７點，相對今月初高位至今月中低位２８５５點之跌幅計，即大市已反彈５１％

　　單從技術上看，大市該已可滿足反彈之所需，但有一點需留意，於近日之反彈中，恆指在本
周一遺留下一個中型上升裂口，介乎２５７９８點至２５９９４點，闊１９６點。由於此上升裂
口頗接近高位２６３５６點，故只要大市稍作較明顯之回吐或反覆，技術上確有可能會稍回補此
上升裂口，故任何短線炒作的行動均不宜過勇，畢竟大市只是急挫後之反彈而已，實不能抱太多
上望憧憬。
　
＊恐出現終極死亡交叉，大市或進一步尋底＊
　
　　移動線方面之表現仍較反覆，惟由於恆指在本周初之反彈中已成功重越１０天線
（約在２５８４５點附近），故大市暫時應已擺脫進一步尋底之弱勢。不過，整個中期偏弱之趨
勢仍然未變，因恆指必須進一步重越２０天線（約在２６６０４點附近）及５０天線（約在
２７６２１點附近），始能擺脫中期偏弱之趨勢。以目前之市況及動力計，要做到此點確有一定
難度；反之，有一點需留意，由於目前５０天線（約在２７６２１點附近）可能在８月底或９月
初會進一步跌穿２５０天線（約在２７４７４點左近），出現終極死亡交叉，即是說，大市經過
本周初之技術反彈後，整個尋底之弱勢或會再度重現。
　
＊經過月內之一輪急挫，港股走勢開始轉弱＊
　
　　拉闊一點看，今年大市由１月３日之低位２４８９６點反彈至４月１５日之高位３０２８０
點，形態上仍屬先低而後高。不過，港股經過月內之一輪急挫後，技術上已出現明顯轉弱之趨勢
，雖截至目前為止，恆指仍未跌穿２４８９６點，但從年內之走勢看，則大市似已漸形成一條大
型下降通道，舉證如下：１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點，其
後跌至６月４日之低位２６６７１點，繼而再反彈至７月４日之高位２９００７點。之後大市再
度受壓，並於８月１５日一度低見２４８９９點。

＊本港經濟狀況不明，恐連續兩季錄負增長＊

　　從上述資料可見，３０２８０點與２９００７點之後展開之下跌浪已漸形成一條中期下降軌
；２６６７１點與２４８９９點亦同樣漸形成一下行趨勢。將上述兩組中期下行的線位組合在一
起，技術上已出現一條中期下降通道，一旦此弱態被確認，則中期後市之走勢該會繼續尋底。
　　目前本港經濟正處不明中，繼第二季呈負增長後，如第三季同樣呈負增長，即連續兩個季度
呈負增長，技術上已初呈衰退之趨勢，在大局不明下，投資者應盡量保留實力在手，靜待另一波
中期低吸良機。《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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