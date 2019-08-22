《思前想後－郭思治》港股漸形成一條大型下降軌，宜靜待低吸良機

《思前想後》大市已正式步入８月下旬，而截至目前為止，本月大市之形態仍屬先高而後低

，恆指是由１日之高位２７７５４點大幅急挫至上周四（１５日）之低位２４８９９點，即月內

之波幅已有達２８５５點。



＊若大市稍作回吐，或回補本周一上升裂口＊



以單月計，此幅度實不算少矣；加上跌勢頗急，故在技術超賣下出現急步反彈，由低位

２４８９９點開始反彈，至本周一（１９日）高位２６３５６點止計，恆指在短短３個交易日內

已急升達１４５７點，相對今月初高位至今月中低位２８５５點之跌幅計，即大市已反彈５１％

。

單從技術上看，大市該已可滿足反彈之所需，但有一點需留意，於近日之反彈中，恆指在本

周一遺留下一個中型上升裂口，介乎２５７９８點至２５９９４點，闊１９６點。由於此上升裂

口頗接近高位２６３５６點，故只要大市稍作較明顯之回吐或反覆，技術上確有可能會稍回補此

上升裂口，故任何短線炒作的行動均不宜過勇，畢竟大市只是急挫後之反彈而已，實不能抱太多

上望憧憬。



＊恐出現終極死亡交叉，大市或進一步尋底＊



移動線方面之表現仍較反覆，惟由於恆指在本周初之反彈中已成功重越１０天線

（約在２５８４５點附近），故大市暫時應已擺脫進一步尋底之弱勢。不過，整個中期偏弱之趨

勢仍然未變，因恆指必須進一步重越２０天線（約在２６６０４點附近）及５０天線（約在

２７６２１點附近），始能擺脫中期偏弱之趨勢。以目前之市況及動力計，要做到此點確有一定

難度；反之，有一點需留意，由於目前５０天線（約在２７６２１點附近）可能在８月底或９月

初會進一步跌穿２５０天線（約在２７４７４點左近），出現終極死亡交叉，即是說，大市經過

本周初之技術反彈後，整個尋底之弱勢或會再度重現。



＊經過月內之一輪急挫，港股走勢開始轉弱＊



拉闊一點看，今年大市由１月３日之低位２４８９６點反彈至４月１５日之高位３０２８０

點，形態上仍屬先低而後高。不過，港股經過月內之一輪急挫後，技術上已出現明顯轉弱之趨勢

，雖截至目前為止，恆指仍未跌穿２４８９６點，但從年內之走勢看，則大市似已漸形成一條大

型下降通道，舉證如下：１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點，其

後跌至６月４日之低位２６６７１點，繼而再反彈至７月４日之高位２９００７點。之後大市再

度受壓，並於８月１５日一度低見２４８９９點。



＊本港經濟狀況不明，恐連續兩季錄負增長＊



從上述資料可見，３０２８０點與２９００７點之後展開之下跌浪已漸形成一條中期下降軌

；２６６７１點與２４８９９點亦同樣漸形成一下行趨勢。將上述兩組中期下行的線位組合在一

起，技術上已出現一條中期下降通道，一旦此弱態被確認，則中期後市之走勢該會繼續尋底。

目前本港經濟正處不明中，繼第二季呈負增長後，如第三季同樣呈負增長，即連續兩個季度

呈負增長，技術上已初呈衰退之趨勢，在大局不明下，投資者應盡量保留實力在手，靜待另一波

中期低吸良機。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

