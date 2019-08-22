【藥品目錄】多家Ａ股藥企產品入圍新版醫保目錄，或重寫市場格局

《經濟通通訊社２２日專訊》國家醫保局公布新版藥品目錄，其中新增１４８個品種，並初

步確定將１２８個臨牀價值較高，但價格較貴的獨家藥品納入擬談判准入範圍，主要涉及癌症、

罕見病等重大疾病。

據《上海證券報》統計，２０１９版《目錄》僅調入的西藥獨家品種就超過７０個，糖尿病

藥、降壓藥、神經系統藥物這三種慢性病藥物佔據了新調入西藥產品的７０％以上。其中，進口

藥物依然佔據六成以上。多家大型跨國藥企依然佔據優勢，本土企業中，通化東寶

（滬：６００８６７）、華邦健康全資子公司（深：００２００４）華邦制藥、甘李藥業、江蘇

豪森等藥企則較有優勢。

對於藥企來說，藥品被調入醫保目錄，無疑具有相當的影響，尤其是獨家產品若進入醫保，

更是為其在市場上打了「強心劑」。

醫保目錄的消息也直觀反映在二級市場上。眾生藥業（深：００２３１７）昨日（２１日）

中午公告，公司及子公司共有２４９個產品品規入選國家醫保目錄，其股價隨後在午後開盤出現

一波直線拉升。仙琚制藥（深：００２３３２）、方盛制藥（滬：６０３９９８）、盤龍藥業（

深：００２８６４）、以嶺藥業（深：００２６０３）、興齊眼藥（深：３００５７３）等多家

上市公司先後公告了其相關產品入選醫保目錄的品種類型。

業內人士指，隨著公立醫院在醫保及財政預算、績效評估方面的嚴格約束，公立醫療機構績

效考核日趨嚴格，考核指標更加細化，在精細化控費的大背景下，依然存在於目錄中的藥品說明

其具有高含金量。而對於藥品沒有進入２０１９版《目錄》的公司來說，現在最關鍵的是以時間

換空間。通常情況下，國家級醫保目錄出台後，各地的醫療保障局作為招標采購的領導部門，將

會應勢而動。因此，如何把相應的省級增補目錄的存量在有限的時間內保住，更是當務之急。（

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