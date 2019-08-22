【藥品目錄】藥品管理法修訂草案：優先審評審批兒童用藥等

《經濟通通訊社２２日專訊》藥品管理法修訂草案提出，國家遴選適當數量的基本藥物品種

，加強組織生產和儲備，提高基本藥物的供給能力，滿足疾病防治基本用藥需求。國家建立藥品

供求監測體系，對短缺藥品實行預警，採取應對措施。對臨床急需的短缺藥品、防治重大傳染病

和罕見病等疾病的新藥、兒童用藥予以優先審評審批。（ｃａ）

