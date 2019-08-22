【藥品目錄】醫保局：藥品漲價因市場調節機制不充分、原料藥壟斷

《經濟通通訊社２２日專訊》國家醫療保障局副局長陳金甫今日在國務院政策例行吹風會上

表示，監測數據顯示，２０１５年以來，７０％的常用藥價格降低或持平，抗癌藥等高價藥品價

格平均降幅達到１８％。３０％左右常用藥的價格有所上漲，個別品種漲幅較大。

從藥品漲價的原因來看：一是市場調節的機制還不充分。漲價藥品多數具有市場容量小、競

爭不充分的特點。二是上游原料藥壟斷漲價。一些藥品或者是原料藥生產環節高度集中，原料藥

分銷的渠道容易被控制，通過壟斷控銷來達到非法牟利的目的。三是有客觀的成本因素。如人工

成本投入增加、產品質量水平提高、環保投入增加，也產生了合理成本的增支，對於歷史價格低

的藥品影響較大。

他表示，要積極應對當前藥價過快上漲。對於不合理的漲價將約談敦促企業主動糾正。採取

公開曝光，中止掛網、失信懲戒等措施，直至依法依規實施處罰。建立健全長效監管機制，綜合

運用監測預警、成本調查、函詢約談、信用評價、信息披露、暫停掛網、違法處罰等措施，引導

企業合理定價，自覺規範企業的行為。另外，著眼於治本之策深化改革。包括深化藥品集中採購

機制改革，加快推進國家組織藥品集中帶量採購和使用試點，建立價格和招標採購的信用評價和

激勵懲戒措施，促進形成公平健康有序競爭的市場秩序。（ｃａ）

