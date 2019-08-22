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即市新聞

22/08/2019 13:59

【藥品目錄】醫保局：藥品漲價因市場調節機制不充分、原料藥壟斷

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家醫療保障局副局長陳金甫今日在國務院政策例行吹風會上
表示，監測數據顯示，２０１５年以來，７０％的常用藥價格降低或持平，抗癌藥等高價藥品價
格平均降幅達到１８％。３０％左右常用藥的價格有所上漲，個別品種漲幅較大。
　　從藥品漲價的原因來看：一是市場調節的機制還不充分。漲價藥品多數具有市場容量小、競
爭不充分的特點。二是上游原料藥壟斷漲價。一些藥品或者是原料藥生產環節高度集中，原料藥
分銷的渠道容易被控制，通過壟斷控銷來達到非法牟利的目的。三是有客觀的成本因素。如人工
成本投入增加、產品質量水平提高、環保投入增加，也產生了合理成本的增支，對於歷史價格低
的藥品影響較大。
　　他表示，要積極應對當前藥價過快上漲。對於不合理的漲價將約談敦促企業主動糾正。採取
公開曝光，中止掛網、失信懲戒等措施，直至依法依規實施處罰。建立健全長效監管機制，綜合
運用監測預警、成本調查、函詢約談、信用評價、信息披露、暫停掛網、違法處罰等措施，引導
企業合理定價，自覺規範企業的行為。另外，著眼於治本之策深化改革。包括深化藥品集中採購
機制改革，加快推進國家組織藥品集中帶量採購和使用試點，建立價格和招標採購的信用評價和
激勵懲戒措施，促進形成公平健康有序競爭的市場秩序。（ｃａ）

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