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即市新聞

22/08/2019 10:02

《股林淘金－林家亨》華為被美打壓，小米（０１８１０）從中得益

　　《股林淘金》美國將華為臨時許可證延長９０日，到今年１１月１７日，預計其最新發布的
Ｍａｔｅ　３０可繼續使用Ｇｏｏｇｌｅ和其他美國企業的技術。今次美國主動延長臨時許可證
，但另一方面卻把華為額外４６間分支機構列入出口管制實體清單，早前已將約１００個華為有
關的機構列入實體清單，華為的手機業務無可避免受影響。
　
　　相比之下，小米（０１８１０）目前仍未受到任何的打壓，不過股價由上市初最高收市價
２１﹒５５港元，累跌逾５８％，跌幅已反映大部分壞消息。小米經營智能手機、ＩｏＴ與生活
消費產品和互聯網服務，今年首季業績勝預期，同時可見收入組合持續優化，減少了智能手機業
務的依賴，ＩｏＴ與生活消費產品和互聯網服務收入比例上升，合共佔整體收入由３２﹒６％上
升至３８﹒４％。
　
　　第二季智能手機分部收入增加５﹒０％％至３０５億元（人民幣．下同），智能手機的平均
售價（ＡＳＰ）為每部９５２﹒３元，售出約３２﹒１百萬部智能手機。中國市場仍是主要收入
來源，手機定位開始步向中高端市場，料能吸納華為部分流失的客戶群。海外市場第二季收入同
比增長３３﹒１％至２１９億元，以印度拓展最快，智能手機在印度已連續８個季度保持出貨量
第一。在西歐市場的出貨量排名第四，同比增長５３﹒２％，集團持續拓展西歐市場的銷售渠道
，銷售量處於高速增長期，收入佔比持續提高。
　
　　以目前預測市盈率約１７﹒５倍，與美股蘋果（ＡＡＰＬ）市盈率相若，目前規模與蘋果仍
差天共地，但市盈率與上市初比較，已大幅回落至合理水平。海外收入增長料可抵銷中國手機市
場開始進入飽和。集團加大資本投資於ＩｏＴ和互聯網服務領域的技術，鞏固各業務的接合。現
時財務穩健，現金流持續向好，投資者可待市況回穩時，在８﹒４－８﹒６元開始分階段吸納，
止蝕於８元。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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