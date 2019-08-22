【聚焦人幣】人幣即期收挫２４３點失７﹒０８，創近１１年半新低

《經濟通通訊社２２日專訊》關注全球央行年會和中美關係進展，人民幣即期早盤輕微低開

３點子後，早盤跌逾百點，午後進一步走低，日內接連失守７﹒０７、７﹒０８關口，最低觸及

７﹒０８８０，終收報７﹒０８７５，全日挫２４３點子，創２００８年３月１４日以來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）震盪下挫，跌破７﹒０９關口，現跌２２４點，報

７﹒０９２３。

分析認為，中間價表現雖略強市場預期，並有大行在７﹒０７元附近適度提供美元流動性，

但離岸ＣＮＨ一路下行，且月中客盤購匯需求旺盛，即期短期料仍小幅承壓。美聯儲會議記錄意

在淡化持續降息預期，但市場依舊關注周五美聯儲主席在央行年會上的講話，以期尋找更多的線

索；另外中美近期均釋出打長期貿易戰的意圖，短期內料難有妥協空間，不過實質性的舉措料會

不斷擾動匯市。

ＩＭＦ周三警告各國政府，不要試圖通過貨幣寬松或市場干預來壓低本幣匯率。ＩＭＦ並表

示，全球外部失衡的情況並非與基本面嚴重不符，並重申了ＩＭＦ的觀點，即中國的外部頭寸（

包括人民幣匯率）與２０１８年的基本面基本相符。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４９０，較上個交易日貶５７點子，再刷逾１１年新低。

（ｃａ）

