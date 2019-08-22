《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款等因素的影響，今日
進行的６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ａｃ）
22/08/2019 10:20
【人行放水】人行６００億逆回購利率持平，淨投放３００億
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款等因素的影響，今日
進行的６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ａｃ）
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰