【人行放水】人行６００億逆回購利率持平，淨投放３００億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款等因素的影響，今日

進行的６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ａｃ）

