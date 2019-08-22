【貿易開戰】環時總編：中國正就中美無法達成貿易協議作準備

《經濟通通訊社２２日專訊》《環球時報》總編輯胡錫進在Ｔｗｉｔｔｅｒ發表貼文稱，美

國政府威脅要將貿易談判與香港局勢挂勾，他在多個場合聽到的是對這一想法的蔑視，他又指出

中國正就中美兩國達不成貿易協議的情況作準備，並認為美國不簽署協議的威懾力近乎零。

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