《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大法院周二（２０日）發布更多華為孟晚舟案的法庭文件
，據外電引述一份文件報道，美國發現華為除了在伊朗外，還在敘利亞和蘇丹這兩個政局不穩的
國家秘密地開展業務。
報道指，華為據稱在蘇丹經營一家名為「ＤｉｒｅｃｔＰｏｉｎｔ」的實體，在敘利亞經營
一家名為「Ｃａｎｉｃｕｌａ」的實體。華為公司在內部電子表格中，使用代號「Ａ５」來指代
蘇丹，「Ａ７」指代敘利亞。（ｅｙ）
22/08/2019 11:11
【華為風波】美國揭發華為在敘利亞和蘇丹秘密開展業務
《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大法院周二（２０日）發布更多華為孟晚舟案的法庭文件
，據外電引述一份文件報道，美國發現華為除了在伊朗外，還在敘利亞和蘇丹這兩個政局不穩的
國家秘密地開展業務。
報道指，華為據稱在蘇丹經營一家名為「ＤｉｒｅｃｔＰｏｉｎｔ」的實體，在敘利亞經營
一家名為「Ｃａｎｉｃｕｌａ」的實體。華為公司在內部電子表格中，使用代號「Ａ５」來指代
蘇丹，「Ａ７」指代敘利亞。（ｅｙ）
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