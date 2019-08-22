《經濟通通訊社２２日專訊》上海交易所公布，根據《上海證券交易所與倫敦證券交易所互
聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證跨境
轉換業務指引》的相關規定，上海證券交易所對高盛國際（Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）予以滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案。（ｗｌ）
22/08/2019 16:25
【滬倫通】高盛國際獲滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案
《經濟通通訊社２２日專訊》上海交易所公布，根據《上海證券交易所與倫敦證券交易所互
聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證跨境
轉換業務指引》的相關規定，上海證券交易所對高盛國際（Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）予以滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案。（ｗｌ）
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