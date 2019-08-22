【聚焦人幣】中國外匯交易中心：將於下周一推出外幣對期權交易

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心宣佈，為進一步發展銀行間外幣對市場，滿

足市場外匯風險管理需求，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）將於下周一（２６日）在新

一代外匯交易平台ＣＦＥＴＳ ＦＸ２０１７推出外幣對期權交易。

市場參與者為：具備銀行間外匯市場外幣對衍生品會員資格的機構可向交易中心申請開通外

幣對期權報價和交易權限，其中兼具外幣對衍生品會員資格及人民幣外匯期權會員資格的機構可

自動獲得外幣對期權報價和交易權限。其他具備外幣買賣及衍生品資格的機構可向交易中心申請

成為銀行間外幣對衍生品會員，並開通外幣對期權報價和交易權限。外幣對期權參與機構均可參

與雙邊報價與交易，未來可根據市場情況適時推出外幣對期權報價行或做市商制度。

交易時間與交易中心外幣對市場交易時間一致，即北京時間７：００－２３：３０。交易品

種方面，初期推出歐元對美元、美元對日元、英鎊對美元、澳元對美元和美元對港幣五個貨幣對

的普通歐式期權交易。支持看漲期權價差組合、看跌期權價差組合、風險逆轉期權組合、跨式期

權組合、異價跨式期權組合、蝶式期權組合和自定義期權組合等期權組合。

初期採用雙邊詢價、雙邊清算、全額交割方式。支持通過外匯即時通訊工具ｉＤｅａｌ

ＦＸ協商交易要素並直連交易系統。外幣對期權參與機構可向交易中心申請交易後處理服務平台

的外幣對期權確認服務，相關安排沿用現有交易確認規則。（ｃａ）

