【ＦＯＣＵＳ】訪德法圖「分而治之」，約翰遜歐盟鬥攻心

【ＦＯＣＵＳ】周一（１９日）向歐洲理事會主席圖斯克正式提出脫歐協議新條件、卻碰一

鼻子灰的英揆遜遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），時隔兩日，意外獲德國總理默克爾鬆口「

開綠燈」，刺激英鎊兌美元一度急升逾百點。

不過，跟德國一直就歐盟老大之位明爭暗鬥的法國，周四（２２日）料強硬「招呼」即將到

訪的遜遜，並率先放風稱，無協議脫歐已成為其核心情景假設。隨著距離遜遜口中的硬脫歐死線

僅餘１０周，攻心計好戲勢陸續有來。



＊默克爾開綠燈，倡３０日內尋解決方案＊



上任英揆即將滿月的遜遜，周一致信歐盟最高決策機構－－歐洲理事會的主席圖斯克，正式

提出新脫歐協議談判條件，即必須取消「非民主（ｕｎｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ）」的北愛爾蘭邊

境「擔保方案（Ｂａｃｋｓｔｏｐ）」，惟遭歐盟強硬拒絕及狠批。

時隔兩日，首以英揆身分到訪德國的遜遜，周三（２１日）向德國總理默克爾重申，必須取

代「擔保方案」。出乎意料的是，默克爾對此似「開綠燈」，公開對媒體稱，「人們一直說兩年

內可能找到解決方案，但我們也可以在未來３０日找到，為什麼不呢？」遜遜則回應指，默克爾

正正說出英國想做的事，「你已制定了一個３０天的時間表，我十分樂意立刻去實施。」

分析認為，默克爾的表態顯示經濟瀕衰退邊緣的德國有意向約翰遜妥協。就在同日，德國首

次以負收益率發行了８﹒２４億歐元的３０年期債券，平均殖利率－０﹒１１％錄紀錄新低，反

映未來經濟增長及通脹前景預期難以樂觀。



＊法國企硬，指硬脫歐已成核心情景假設＊



事實上，英國一直是德國的主要出口市場之一，僅汽車業的２０１８年出口額即達２２５億

歐元。倘若硬脫歐發生，英鎊貶值、關稅增加、需求減弱三重效應疊加，勢衝擊德國製造業。鑒

於此，默克爾就北愛擔保方案鬆口實情有可原，消息並刺激英鎊兌美元一度急升逾百點高見

１﹒２１８１。

不過，另有觀點指，遜遜「分而治之」的策略，及與默克爾之間的「甜言蜜語」不大可能改

變歐盟的優先事項，即對剩餘２７個成員國的凝聚力；而一直試圖將德國踹下歐盟老大地位的法

國，其總統辦公室的官員亦聲稱，無協議脫歐已成為法國的核心情景假設，「硬脫歐」不意味英

國政府對歐盟的債務可以免除。將於周四到訪巴黎的遜遜，料受到馬克龍的強硬「招呼」。

有策略師甚至認為，硬脫歐將由歐盟主導、而非英國。歐盟執委會較早前就強調，歐盟已準

備好接受硬脫歐，若此真的發生，英國將成為最大輸家。另一邊廂，英國也擺出「非脫不可」的

姿態，?歐事務大臣柏建熙確認，英國９月起將缺席大部份歐盟會議，以節省時間應對?歐。

另一大變數則是侵侵，其在七國集團（Ｇ７）峰會周末即將於法國舉行的前夕再威脅稱，隨

時可向歐盟汽車徵稅，此是否是「神助攻」遜遜，及會否於Ｇ７和遜遜抱團取暖，料快將揭曉。

（經濟通通訊社 俞瑾）

