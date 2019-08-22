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即市新聞

22/08/2019 09:00

《法證攻防－黃集恩》恒指周三２６２００點附近窄幅整固

　　《法證攻防》恆指周三（２１日）小幅低開後上攻，惟波幅較前期收窄，全日大致在
２６２５０點附近整固，收市前上試２６３００點。周三收報２６２７０點，上漲３９點，成交
金額約７５０億元。近幾個交易日大市氛圍較為平淡，投資者以觀望中期業績為主。小米周二（
２０日）盤後放榜，中期表現遜預期，股價周三插半成。
　　市場憧憬本港局勢或趨緩，企業來港上市熱情和大市交投情緒有望恢復。阿里仍有望在１０
月登陸港交所（００３８８），預期集資金額逾１００億美元。港交所周三跑贏大市，收漲
０﹒８％報２５４﹒４元。股價上周自２３０元低位反彈，連升五日，近三個交易日能企穩１０
天均線。技術上暫轉強，周二見ＭＡＣＤ正突破，周三則收復保力加通道中軌。如看好，不妨留
意港交認購２２５８１，行使價２６０元，２０２０年１２月２日到期，實際槓桿５倍，引伸波
幅２６﹒０９％
　　內地改革貸款基礎利率形成機制後１年期ＬＰＲ降低６點子，內地股市有望迎增量資金。券
商龍頭中信証券（０６０３０）本周重回１４元上方，周三小幅下跌收報１４﹒４元。股價上望
重返５０天線機會，下方暫時參考１０天線。看好後市的投資者不妨留意中証認購１９６６４，
行使價１８﹒８６元，２０２０年１月１０日到期，實際槓桿９﹒６倍，引伸波幅３５﹒５８％
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

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