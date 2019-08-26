《陸言堂－陳永陸》中美年內達成貿易協議仍值得憧憬！

《陸言堂》美股上周五（２３日）顯著下跌，因為中國採取反制措施，宣布對總值７５０億

美元美國進口貨品加徵關稅，當中包括汽車，美國總統特朗普即時作出反擊，並揚言美國不需要

中國，同時要求美國企業立即開始尋找中國以外的生產基地，加上聯儲局主席鮑威爾講話，未有

承諾加快減息，因而利淡美股氣氛，而港股今日（２６日）亦因而顯著下跌，不過跌幅卻較預期

為少。



＊聯儲局或需再減息支持經濟增長＊



主要原因，是美國在周末期間有再軟化，並表示會繼續與中國進行談判，而七國峰會期間，

各國亦對美國對中國徵收的貿易關稅，表示不滿，故此中美貿易問題並非沒有轉機。而且美國現

時的經濟情況並不理想，因為８月製造業ＰＭＩ亦跌穿５０榮枯線，所以就算部分聯儲局的委員

認為，美國不用在短期內再減息，實際上聯儲局可能仍需減息去支持經濟。

同時，美國經濟不穩可能帶來的好處是特朗普在貿易問題上，不可以對中國過於強硬，因為

如果貿易戰持續下去，相信美國的經濟亦會面臨嚴峻的壓力，這亦解釋了特朗普的言論雖然仍然

強硬，但從他仍然給予中國不少空間，因為特朗普可能不想與中國反臉，除了美國經濟可能不能

承擔之外，這亦會令他明年總統大選的選情受影響，故此中美在年內達成貿易協議的可能，其實

仍值得大家憧憬。

個別股份，可以留意維信金科（０２００３）。中國近十年來推廣普惠金融概念，讓老百姓

都可獲得金融服務，而在相關概念提出之初，維信金科便留意到行業的巨大機遇，並填補了行業

缺口，補足了未受銀行和大型金融機構照顧到的消費者的需求。



＊維信金科業績理想，現價可留意＊





事實上，公司的客戶質素較優質，在中國經濟增長放緩的背景下，客戶的信貸質素所受影響

相對不大。於２０１５年至２０１７年，分別投資１４７０萬元（人民幣．下同）、３０００萬

元以及７４４０萬元用於研發，以吸引保留技術人才進而開發並改善公司的尖端技術，獲取建模

和決策規則管理系統等高級軟件開發工具，透過金融科技，服務年輕而且優質的客戶群。其中公

司自家的「蜂鳥系統」，可進行核實身分、欺詐監測、信用評估。

截至２０１９年６月３０日止中期業績，維信金科扭虧為盈，錄得淨利潤６２０萬元，去年

同期則虧損１０﹒１億元，而非國際財務報告準則經調整淨利潤則達１﹒９３億元，按年大幅增

長１﹒０２倍。期內貸款撮合服務費５﹒７２９億元，較去年同期的５７２０萬元增加

９０１﹒９％。貸款撮合服務費增加，主要由通過信用增級貸款撮合模式實現的貸款量大幅增長

所帶動。通過信用增級貸款撮合模式實現的貸款量於期內達７７﹒５７５億元，按年增加

２３４﹒５％。

而不計及短期產品，維信金科２０１８年最後一季及２０１９年第一及第二季的首次付款逾

期率則遠低於２﹒０％，基於目前的增長速度，相信整體首次付款逾期率將可一直維持在約

２﹒０％的水平。由於維信金科業績表現理想，及概念不錯，所以現價可以留意。

《獨立股評人 陳永陸》

