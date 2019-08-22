《日入而息》國壽多賺逾１倍，中電信盈利勝預期，港股跌２２１點

《今天重點》﹡國壽（０２６２８）上半年多賺１﹒３倍至３７６億元人民幣，不派息；國

壽上半年新業務價值按年升２３％，總保費收入升４﹒９％

﹡中電信（００７２８）中期盈利１３９億元人民幣，升３％，不派中期息；

中電信中期服務收入升２﹒８％，資本開支增６﹒３％；中電信與中聯通合

作為重點考慮，５Ｇ資本開支９０億元人民幣；達量降速套餐已不能滿足客

戶，５Ｇ發展不影響４Ｇ服務

﹡利豐（００４９４）中期虧轉盈錄純利２０５３萬美元，派股息１港仙



《即日市況》﹡本地地產股受壓，港股收跌２２１點報２６０４８，二萬六失而復得



《深滬股市》﹡滬綜指全日悶升０﹒１１％，股王茅台破千一元關



《美元匯價》﹡英鎊重要支持為１﹒２，若失守恐大幅下跌；歐元最新報１﹒１０７１╱

７２，日圓最新報１０６﹒４１╱４４



《公司業績》﹡中海外（００６８８）中期多賺７％至２４９﹒４億元，中期息４５仙

﹡中電信（００７２８）中期盈利１３９億元人民幣，升３％，不派中期息；

中電信中期服務收入升２﹒８％，資本開支增６﹒３％

﹡富力地產（０２７７７）半年賺４０﹒３億元人民幣，升３％，息４２分

﹡碧桂園（０２００７）半年多賺兩成至１５６億元人民幣，派２２﹒８７分

﹡三生製藥（０１５３０）中期賺３﹒２億元人民幣，跌近三成八，不派息

﹡粵豐環保（０１３８１）半年多賺２６％至４億元，息增至３﹒２仙

﹡保利置業（００１１９）半年多賺５倍至３７﹒３８億元，不派息

﹡永嘉（０３３２２）中期賺２７６４萬元，跌５６％，派息減至１仙

﹡恆安國際（０１０４４）半年盈利１８﹒８億元人民幣，跌４％，派息１元

﹡國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ全年少賺２３％至２７６０

萬英鎊

﹡敏實（００４２５）中期少賺逾９％至８﹒９億元人民幣，不派息

﹡恆騰（００１３６）中期純利跌４７％至５３５９萬元人民幣，不派中期息

﹡偉仕佳杰（００８５６）中期多賺８﹒３％至３﹒９億元，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）中期盈轉虧蝕９２７９萬元，不派中期息

﹡百盛集團（０３３６８）中期多賺３５％至２３８９萬元人民幣，不派息

﹡創銀（０１１１１）中期多賺５﹒９％派息１７仙，淨息差收窄１３點子

﹡九興控股（０１８３６）上半年純利升７０％至３８９４萬美元，派中期息

４０港仙

﹡中航工業（００２３２）中期虧轉盈３７９０萬元，不派息

﹡鷹普精密（０１２８６）中期純利升１１﹒１％至３億元，中期息派４仙

﹡上置（０１２０７）中期盈轉虧１﹒９９億元人民幣，不派息

﹡國壽（０２６２８）上半年多賺１﹒３倍至３７６億元人民幣，不派息；國

壽上半年新業務價值按年升２３％，總保費收入升４﹒９％

﹡雷蛇（０１３３７）中期虧損收窄至４８０８萬美元，不派息

﹡利豐（００４９４）中期虧轉盈錄純利２０５３萬美元，派股息１港仙



《公司資訊》﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）季度中國大陸同店銷售增６﹒２％，港澳跌１﹒２％

﹡上實環境（００８０７）合營發展長江三角洲廢物發電，出資２１００萬

﹡山東高速金融（００４１２）與山東高速湖北發展聯合收購基礎設施資產

﹡協鑫新能源（００４５１）與國開銀行香港分行訂立融資協議，涉１﹒３億

美元

﹡信達生物（０１８０１）獲禮來製藥授予糖尿病藥品中國區許可權

﹡南洋集團（００２１２）斥１﹒２億元認購台灣上海商業儲蓄銀行新股

﹡春立醫療（０１８５８）發展合金材料產銷業績，已獲政府批准

﹡報道指長實（０１１１３）旗下１０酒店員工本月下月須放無薪假

﹡報道指震雄（０００５７）大股東對是否提私有化現分歧；並無計劃考慮任

何私有化方案

﹡僑雄（００３８１）薩摩亞聯營擬發展酒店渡假村及博彩業務

﹡遠東發展（０００３５）與馬來西亞置地推酒店項目，項目總開發價近１９

億港元

﹡銀城國際（０１９０２）澄清中期業績報告符合國際會計準則；銀城國際出

售南京地皮２５％股權，涉資２﹒５億元人民幣

﹡環電收購高威電信拓ＩＣＴ解決方案業務，冀收入佔比可達三成

﹡仁瑞投資（０２３２２）改名為「香港潮商集團有限公司」



《國企紅籌》﹡保利置業（００１１９）終止認購新昌集團（００４０４）新股；保利置業

料完成全年銷售目標問題不大，對香港樓市有信心

﹡中廣核（０１８１６）旗下工程公司向財務公司增資１﹒２億元人民幣

﹡綠地香港（００３３７）非必要完成５００億元人民幣銷售目標，把握機會

「直線超車」

﹡五礦資源（０１２０８）下半年專注改善財務及經營表現，正尋找合適併購

項目

﹡中再保（０１５０８）首七個月保費收入升１２％至２７８﹒５億元人民幣

﹡中電信（００７２８）與中聯通合作為重點考慮，５Ｇ資本開支９０億元人

民幣

﹡中國人壽（０２６２８）與三家公司成立合夥企業，出資總額為５０億元人

民幣

﹡中國興業（００１３２）附屬公司廣東粵盛科獲增資５２１５萬元人民幣，

用於日常業務



《神州民企》﹡融創（０１９１８）已基本停止公開拿地，銷售排名第五「挺好的」

﹡天倫燃氣（０１６００）維持全年銷氣量增長２５％目標不變，料新增用戶

６０萬

﹡富貴鳥（０１８１９）獲聯交所上市科回覆接納覆核除牌申請

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療抑鬱症新藥已於日本提交臨床試驗申請

﹡摩比發展（００９４７）料毛利率表現逐步回穩，將關注國內與海外市場

﹡碧桂園（０２００７）有信心今年銷售額不低於去年



《中國要聞》﹡內地６月以來自然災害造成直接經濟損失２１５３億

﹡銀保監提前完成今年「兩會」建議提案辦理工作

﹡世界人工智能大會下周開幕，特斯拉、平安等企業參展

﹡滬深同時打響區域性國資國企綜改試驗發令槍

﹡臨港自動駕駛集卡運輸項目取得新突破

﹡報告指次季亞太區地產投資額跌１９％，內地創十年低

﹡內地玻璃生產商陸續上調報價，分析料將保持強勢

﹡外媒表示戴姆勒計劃在中國生產奔馳品牌重型卡車

﹡全面兩孩政策顯著：出生人口明顯高於「十二五」時期

﹡國家掃黃打非辦：將進一步加大網絡文學整治力度

﹡習近平西巡不忘國足，鼓勵偏遠地區兒童踢足球

﹡業內預計短期國內礦煤焦鋼市場價格將繼續調整

﹡人行表示建立健全中國金融科技發展的「四梁八柱」

﹡國台辦再敦促美立即停止對台軍售，停止支持分裂行徑

﹡商務部表示進一步縮減內外資企業市場准入負面清單；美加關稅影響完全可

控，不可靠實體清單將發；美國任何新關稅都將導致經貿摩擦升級；進一步

縮減內外資企業市場准入負面清單

﹡內地專項債新政首批項目開始落地，輸血重大基建項目

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放３００億

﹡國務院出招穩豬價，分析料內地全年總體通脹風險不大

﹡交行達成首筆掛勾五年以上ＬＰＲ的五年期ＩＲＳ交易

﹡多家Ａ股藥企產品入圍新版醫保目錄，或重寫市場格局

﹡醫保局表示藥品漲價因市場調節機制不充分、原料藥壟斷

﹡藥品管理法修訂草案：優先審評審批兒童用藥等；藥品管理法將對「假藥」

「劣藥」作新界定

﹡美國揭發華為在敘利亞和蘇丹秘密開展業務

﹡華裔科學家隱瞞在福州大學任全職教授，遭美國起訴

﹡環時總編表示中國正就中美無法達成貿易協議作準備

﹡華平股份再漲停，指與華為合作短期難有經濟效益

﹡高盛國際獲滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案

﹡財政部表示首七月全國發行地方政府債券近３﹒４萬億元

﹡戴德梁行與營口市政府簽產業提升戰略合作協議

﹡中國外匯交易中心表示將於下周一推出外幣對期權交易

﹡能源局表示７月全國全社會用電量按年增２﹒７％

﹡貴州省將建設國際互聯網數據專用通道

﹡工信部表示從未亦不會要求運營商降低４Ｇ網速

﹡外交部表示１４億中國人對香港局勢最大訴求是止暴制亂

﹡四維圖新表示與寶馬汽車簽署汽車互聯系統服務協議

﹡工發改委表示今冬明春天然氣穩定供應存較多困難及不確定



《寶島快訊》﹡台股連續第二日平收，報１０５２９﹒７８點



《其他消息》﹡涉醫院內虐打長者２警及１前警今提堂，准保釋下月１７日再訊

﹡兩男子分別４８歲及５４歲被控參與暴動，案件明提堂

﹡７月居屋二手市場買賣按月跌兩成，平均售價輕微回落

﹡微信與三星首次進行系統級合作，推全新小程序「入口」

﹡屯門蚊型住宅地明截標，估值１﹒８億至２﹒３億元；中原料估值

２﹒０５億元

﹡深股通額度全日用１２﹒７億元；滬股通額度全日用６﹒４億元，陸股通淨

流入逾１５億

﹡美聯表示今年新盤單位愈細賣得愈多



《修例風暴》﹡民間記者會調查指逾八成半反修例者擁大專或以上學歷

﹡周六觀塘遊行獲發不反對通知書，時限為當晚７時半

﹡政府重申智慧燈柱無人臉識別功能，不能偵測身份資料

﹡將軍澳斬人導遊還押候訊，兩女傷者留院仍未錄口供

﹡張華峰稱要速龍小隊展編號不公平，執法應無後顧之憂

﹡匯豐、渣打及東亞登廣告反對暴力，籲以溝通解決分歧

﹡鄭若驊稱可考慮創新多元解決爭議概念處理港目前問題

﹡警方從高處發射催淚彈，學者表示最嚴重可致命；警方再指警員稱示威者曱

甴不理想，避答屬否仇恨言論；警方指逾千六名警員家屬被起底；籲先查證

免傳假訊息；仍有２６人未被控，警方表示積極跟進並詢律政司意見

﹡教育局表示開學指引被指呼籲老師說謊是斷章取義

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