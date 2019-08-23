《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２５２．２４ 升 ４９．５１點╱０．１９％
標普５００ ２９２２．９５ 跌 １．４８點╱０．０５％
納斯達克 ７９９１．３９ 跌 ２８．８２點╱０．３６％
倫敦富時１００ ７１２８．１８ 跌 ７５．７９點╱１．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１７４７．０４ 跌 ５５．８１點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８８．２５ 跌 ４７．２３點╱０．８７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．４７，歐元兌美元１．１０８４
23/08/2019 07:46
《日出而作》美債息再倒掛，美８月製造業ＰＭＩ穿５０，美股回軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２５２．２４ 升 ４９．５１點╱０．１９％
標普５００ ２９２２．９５ 跌 １．４８點╱０．０５％
納斯達克 ７９９１．３９ 跌 ２８．８２點╱０．３６％
倫敦富時１００ ７１２８．１８ 跌 ７５．７９點╱１．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１７４７．０４ 跌 ５５．８１點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８８．２５ 跌 ４７．２３點╱０．８７％
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