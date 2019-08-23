《窩輪匯智－劉嘉輝》市升引伸波幅又升，恐慌情緒高企？

《窩輪匯智》上周提到不同產品的引伸波幅定價為何會有差異，以及發行人是如何決定每隻

產品定價。本周市況重上兩萬六，並結束過去四周的跌勢。有別於與指數成「鏡面」相反走勢的

慣性，上周二（２０日）大市收低波幅亦收低，上周五（１６日）大市升的同時，引伸波幅亦同

步向上，是否反映投資者在升市時亦出現「恐慌」？

市場近年來對引伸波幅有一種慣性看法，就是當大市下跌時引伸波幅往往會急升，市升引伸

波幅則會下跌，因此常以「恐慌指數」來形容引伸波幅表現。

一如上周所述，發行人為產品定價時，除了歷史波幅、亦會參考上市及場外交易期權的引伸

波幅變化及發行人對沖成本等因素。因此，若投資者單純認為波幅指數升便代表「恐慌」，那便

不夠全面了。

其實波幅指數只能說明市場對後市波動性的一種預期，投資者覺得波動性將增加，該指數便

有機會向上，相反亦然。因此，投資者若再聽到坊間對「恐慌指數」急升的描述，不一定代表是

利淡訊號。近年的最佳例子是年前「港股大時代」，港交所（００３８８）當時力逼３００大元

，其時引伸波幅與股價同步急升了數天。

上周教過大家利用我們網站的「計算機」功能，計算「每變動１個波幅點對股證之影響（港

元）」的影響，不詳述。而除了引伸波幅，還有另外兩個重要參數，是時間值及價外價內程度。

時間值即窩輪到期前，相關資產由價外變為價內的時間成本，愈長年期的每日損耗愈低，相

反短期價外證就愈高。而價外價內程度，可理解為相關資產的變化如何影響到輪價走勢。所以在

我們的計算機中，特別提供了「一天時間值損耗（＄）」及「變動一個價位理論要求（相關資產

，港元）」兩個數據。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。結構性產品價格可急跌或升，投資者

或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時諮詢專業建議。

